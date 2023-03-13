Мороз ночью и тепло днём: какую погоду обещают белгородцам 14 марта

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Во вторник, 14 марта, в Белгородской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью синоптики обещают от -3 °С до +2 °С. Днём потеплеет до +5…+10 °С.
В Белгороде ночью без осадков и -2 °С. Днём также без дождя и снега, потеплеет до +8 °С. 15 марта ночью ожидается до 0 °С, днём тоже +8 °С. С четверга, 16 марта, в областном центре обещают дожди.
В пятницу, 17 марта, небольшие осадки. Ночью температура опустится до +4 °С, днём воздух прогреется до +8 °С.
Заметное потепление в Белгороде ожидается с воскресенья, 19 марта. В дневное время воздух прогреется до +12 °С.