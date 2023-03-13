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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Мороз ночью и тепло днём: какую погоду обещают белгородцам 14 марта

13 марта 2023, 14:39
Фото: 1MI

Потепление до +10 °С ожидает белгородцев во вторник

Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью ожидается до -3 °С, а днём температура поднимется до +10 °С. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Во вторник, 14 марта, в Белгородской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью синоптики обещают от -3 °С до +2 °С. Днём потеплеет до +5…+10 °С.

В Белгороде ночью без осадков и -2 °С. Днём также без дождя и снега, потеплеет до +8 °С. 15 марта ночью ожидается до 0 °С, днём тоже +8 °С. С четверга, 16 марта, в областном центре обещают дожди.

В пятницу, 17 марта, небольшие осадки. Ночью температура опустится до +4 °С, днём воздух прогреется до +8 °С.

Заметное потепление в Белгороде ожидается с воскресенья, 19 марта. В дневное время воздух прогреется до +12 °С.

Белгородцев в выходные встретит сильный ветер
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Потепление#Дождь#Мороз#Тепло
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