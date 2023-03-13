«Кто достал доску Джуманджи?» Под Белгородом ночью заметили необычную компанию

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По улицам ночной Борисовки неспешно прогуливались кони, овцы и верблюд. Вечерний променад животных запечатлели камеры наружного видеонаблюдения в одном из дворов.
В комментариях белгородцы предположили, что животные сбежали из зоопарка, а также сравнили их с «Бременскими музыкантами». Некоторые даже вспомнили игру «Джуманджи» из одноимённого фильма, где главным героям приходилось сталкиваться с нашествием разных животных во время хода в игре.
Ранее сообщалось о жизни верблюда в Курской области. Животное осталось в деревне вместе с хозяевами, которые лишились работы в цирке из-за пандемии.