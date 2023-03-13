Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

«Кто достал доску Джуманджи?» Под Белгородом ночью заметили необычную компанию

13 марта 2023, 13:53
Фото: кадр из видео

Овцы, кони и верблюд бродят в ночи по селу в Белгородской области

В Борисовке на камеру видеонаблюдения попала необычная компания из овец, коней и верблюда. Животные неспешно шли по ночному посёлку. Видео поделились в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По улицам ночной Борисовки неспешно прогуливались кони, овцы и верблюд. Вечерний променад животных запечатлели камеры наружного видеонаблюдения в одном из дворов.

В комментариях белгородцы предположили, что животные сбежали из зоопарка, а также сравнили их с «Бременскими музыкантами». Некоторые даже вспомнили игру «Джуманджи» из одноимённого фильма, где главным героям приходилось сталкиваться с нашествием разных животных во время хода в игре.

Ранее сообщалось о жизни верблюда в Курской области. Животное осталось в деревне вместе с хозяевами, которые лишились работы в цирке из-за пандемии.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Последний шёлковый путь: почему умер верблюд Чирчик?
Узнать подробнее
Читайте также:
Верблюд перегородил дорогу белгородцуВ России хотят пометить маркировкой домашних кошек, собак, пчёл и верблюдов
#Видео#Ольга Аксёнова#Верблюд#Лошади#Овцы#Общество#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Борисовка
Подпишитесь
Поле брани: вам, оленям, всё равно ничего не докажешь!
Сегодня, 16:34
Красиво, но уход нужен: стоит ли у Центрального парка Белгорода высадить сирень?
Сегодня, 13:54
Храм построили без разрешения: Мэрия Белгорода — о суде с православным приходом
Сегодня, 09:42
В домах белгородцев выбило стёкла во время обстрела
Сегодня, 16:08
Пострадавшая при обстреле белгородка получила открытую черепно-мозговую травму
Сегодня, 11:13
Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе 8 Марта в Белгородской области
Сегодня, 11:24