Красиво, но уход нужен: стоит ли у Центрального парка Белгорода высадить сирень?

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
На днях мэру Белгорода Валентину Демидову в комментариях в соцсети местный житель Максим Макаров предложил высадить с южной стороны Центрального парка (по улице Николая Островского) вдоль тротуара сирень. Демидов ответил, что направит этот вопрос на рассмотрение.
Журналист Бел.Ру связалась с экспертом, который рассказал о плюсах и минусах такой изгороди. Идею прокомментировал заведующий лабораторией генетики и селекции растений Ботанического сада НИУ «БелГУ» Михаил Третьяков. По мнению эксперта, чтобы изгородь смотрелась красиво, необходим уход и правильно подобранные сорта растений.
Можно подобрать сирень одного цвета, высадить рядовую посадку. Лента может идти красная, белая, голубая. Но тут есть некоторые ограничения — у сортов разные сроки цветения. К примеру, начало изгороди будет цвести, а середина — нет. Очень важно правильно подбирать сорт - это касается всех растений для изгороди, которые будут цвести.
Михаил Третьяков
Эксперт подчёркивает, что для изгороди необходимо высаживать растения, которые хорошо кустятся: «Когда формируется изгородь, всё зависит от того, какую форму вы хотите ей придать. Если вы хотите, чтобы она была высокой, вам придётся подрезать побеги, так растение будет лучше куститься. Помимо обрезки сухих веток, необходима обрезка для формирования определённой структуры изгороди. Это целое искусство».
Третьяков также отмечает, что сделать изгородь красивой и не понести затрат — невозможно: «Если планируется посадить и забыть, то ничего красивого тогда не получится. Готовы ли вы каждый год оплачивать услуги по обрезке?».
Также известно, что цветение сирени приходится только на весенний период, потом на этом месте в течение оставшегося времени будут стоять обычные кусты.
Проблему с цветением мы можем решить — есть сорта пестролистные, которые будут декоративны в течение всего года. У них листва с жёлтыми прожилками. Сирень будет выглядеть красиво весь год.
Михаил Третьяков
Что касается времени, когда можно высаживать сирень, то, по словам эксперта, растения с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время, даже летом: «Главное, чтобы был полив и уход».
В среднем небольшие кусты сирени стоят от 300 до 500 рублей.
«Это небольшие трёхлетние кустики. После их посадки должно пройти хотя бы два года, чтобы они отрасли и закустились, потому что они все идут с закрытой корневой системой, в горшках. У нас есть также сирень, которая уже в горшках начинает цвести», - отметил Третьяков.
Михаил Третьяков отмечает, что себестоимость всех сортов сирени почти одинаковая, всё зависит от объёма корневого кома: «Купите маленький горшок, он обойдётся в 100-200 рублей, горшок больших размеров будет стоить дороже».
Что касается идеи создания живой изгороди в Центральном парке, то, по словам Третьякова, идея эта хорошая, но необходим человек, который будет заниматься уходом за этими растениями: «Готова ли администрация к тому, чтобы всё это не заросло?».
Напомним, что годом ранее соответствующее предложение о создании живой изгороди из сирени поступало бывшему мэру Антону Иванову. Предложение в мэрии тогда не оценили, сославшись на то, что это дорого. В администрации тогда заявили, что один куст высотой 80–100 см стоит от 7 тыс. до 10 тыс. рублей. Чтобы высадить сирень по периметру парка, понадобится 350 кустов. В итоге потребуется потратить до 3,5 млн рублей.
Позже белгородцы помогли экс-мэру найти дешёвые саженцы сирени. Как отмечали местные жители, саженец сирени можно купить за 300–500 рублей, а покупать растения по 7000 рублей за куст — коррупционная схема.
Редакция Бел.Ру также обращалась к экспертам, которые объясняли, что кусты сирени могут стоять и по 7000 рублей. Это привозные растения или крупномеры, выращенные в питомниках. Такие кусты выращивают на протяжении 5–7 лет. Их ствол в диаметре достигает 3,5–4 см.