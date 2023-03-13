Красиво, но уход нужен: стоит ли у Центрального парка Белгорода высадить сирень?

«Это небольшие трёхлетние кустики. После их посадки должно пройти хотя бы два года, чтобы они отрасли и закустились, потому что они все идут с закрытой корневой системой, в горшках. У нас есть также сирень, которая уже в горшках начинает цвести», - отметил Третьяков.