Коммунальное предприятие в Белгороде ждёт повышение зарплаты

Напомним, вопрос низких заработных плат, высокой текучки и дефицита кадров в Белгорблагоустройстве активно обсуждался сначала зимой, а потом летом 2021 года. Тогда мэром был еще Юрий Галдун, и он заявлял, что повышение зарплат в организации — его первостепенная задача. Об этом же говорил и очередной руководитель Белгорблагоустройства Алексей Тикунов.