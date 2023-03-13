Коммунальное предприятие в Белгороде ждёт повышение зарплаты

Posted Вчера, 19:00
Published Вчера, 19:00
Modified Вчера, 19:02
Updated Вчера, 19:02
Градоначальник поставил перед собой задачу довести заработные платы на муниципальном предприятии до среднерыночного уровня, а также рассмотреть возможность заключения отраслевого соглашения. В его понимании порядок в организации, обеспечивающей чистоту города, будет означать порядок в самом городе.
Считаю, что порядок на этом предприятии = порядок в городе.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Сейчас на официальном сайте Белгорблагоустройства размещены вакансии водителей коммунальной техники, трактористов, водителей погрузчика, машинистов автогрейдера, уборщиков, грузчиков, маляров, штукатуров, дорожных рабочих. Ни в одной из вакансий не указана заработная плата. Известно лишь, что соискателя ждёт повременно-премиальная оплата труда с доплатами, связанными с режимом работы и тяжёлыми условиями труда.
При этом на популярном сайте поиска работы говорится о том, что водителя в Белгорблагоустройстве ждёт заработная плата в размере 32 тысячи рублей, тракториста — 35 тысяч рублей, дорожного рабочего — от 30 тыс. рублей. Напомним, средняя заработная плата в Белгородской области, по данным официальной статистики на декабрь 2022 года, составляет 60 тыс. рублей.
Еще одна проблема муниципальной коммунальной организации — плохое состояние бытовок. Мэр Белгорода пообещал не только лично проверить, как они выглядят, но и найти в городе помещения для дополнительных бытовых помещений работников предприятия. Это позволит экономить время и средства на ежедневный развоз коллектива
Также у предприятия есть шанс получить дополнительную партию малогабаритной коммунальной техники для оперативной очистки пешеходных зон и площадей.
Напомним, вопрос низких заработных плат, высокой текучки и дефицита кадров в Белгорблагоустройстве активно обсуждался сначала зимой, а потом летом 2021 года. Тогда мэром был еще Юрий Галдун, и он заявлял, что повышение зарплат в организации — его первостепенная задача. Об этом же говорил и очередной руководитель Белгорблагоустройства Алексей Тикунов.
В 2021 году белгородцев пытались завлечь на интересную работу зарплатой 24 тысячи рублей. Такую же оплату труда водителям предприятия предлагали и осенью 2020 года. Но спустя два года ситуация не изменилась: осенью 2022 года очередной мэр Антон Иванов жаловался на нехватку водителей и механизаторов, и весной 2023 года на сайте Белгорблагоустройства снова масса вакансий.