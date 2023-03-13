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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:53

Игру белгородской команды «Близкие» в Вышей лиге КВН покажут на Первом канале

13 марта 2023, 10:33
Фото: Telegram-канал «Минкультуры. Белгород»
11 марта состоялась четвёртая игра 1/8 финала сезона Высшей лиги КВН. Выпуск можно будет увидеть на ТВ 25 марта, сообщили в Telegram-канале регионального минкультуры.
Сюжет
КВН

11 марта состоялась четвёртая игра 1/8 финала сезона Высшей лиги КВН, в которой выступала команда «Близкие» из Белгородской области. Игру покажут по Первому каналу 25 марта.

Команда КВН «Близкие» дебютировала в этой игре. Белгородцы соревновались с участниками из Уфы, Владикавказа, Кемерово и Нижнего Новгорода. По результатам трёх конкурсов белгородская команда заняла первое место и прошла в ¼ финала.

Одержать победу белгородцам помог Аркадий Укупник, вышедший на сцену в музыкальном домашнем задании в составе «Близких». Шутил певец про самого себя.

Напомним, белгородская команда КВН официально попала в Высшую лигу в январе 2023 года. До этого белгородцы победили в Первой лиге.

Фото: Telegram-канал «Минкультуры. Белгород»
Аркадий Укупник помог «Близким» из Белгорода выиграть 1/8 финала Высшей лиги КВН
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#Наталья Корявых#Белгородская область#КВН#Общество#Близкие#Игра#Первый канал#Высшая лига
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