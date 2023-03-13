Игру белгородской команды «Близкие» в Вышей лиге КВН покажут на Первом канале

Команда КВН «Близкие» дебютировала в этой игре. Белгородцы соревновались с участниками из Уфы, Владикавказа, Кемерово и Нижнего Новгорода. По результатам трёх конкурсов белгородская команда заняла первое место и прошла в ¼ финала.