Храм построили без разрешения: Мэрия Белгорода — о суде с православным приходом

В ответе нам сообщили, что причиной обращения религиозной организации с иском послужило строительство зданий храма и трапезной на арендованном земельном участке без получения разрешения на строительство и, как следствие, невозможность оформления права собственности на объект во внесудебном порядке. Отметим, что храм расположен на улице Студенческой, 2Б - на меловой горе у поклонного креста.