Храм построили без разрешения: Мэрия Белгорода — о суде с православным приходом

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В конце 2022 года православный приход храма Святой Троицы Белгорода обратился в Арбитражный суд с иском к мэрии Белгорода. Чтобы разобраться, в чём суть конфликта мэрии и православного прихода, редакция направила официальный запрос в администрацию.
В ответе нам сообщили, что причиной обращения религиозной организации с иском послужило строительство зданий храма и трапезной на арендованном земельном участке без получения разрешения на строительство и, как следствие, невозможность оформления права собственности на объект во внесудебном порядке. Отметим, что храм расположен на улице Студенческой, 2Б - на меловой горе у поклонного креста.
Согласно технической документации, подготовленной белгородским филиалом ГУП «Белоблтехинвентаризация», храм построили в 2001 году. По информации истца храм был возведён силами православного прихода храма Святой Троицы Белгорода.
«Собственник зданий храма и трапезной будет определён вступившим в законную силу судебным актом», — добавили в мэрии.
Напомним, что ходе заседания по делу была назначена судебная экспертиза. Специалисту необходимо определить границы земельного участка, узнать, нарушены ли права и законные интересы третьих лиц, а также возможно ли сохранение и использование объектов в существующем виде. Также эксперту предстоит узнать, соответствуют ли объекты требованиям технических регламентов. Экспертиза должна быть проведена до 31 марта 2023 года.