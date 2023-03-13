Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Храм построили без разрешения: Мэрия Белгорода — о суде с православным приходом

13 марта 2023, 09:42
Фото: Яндекс.Карты

Стали известны подробности суда между православным приходом и мэрией Белгорода

Религиозная организация пытается признать право собственности храма на Студенческой, 2Б. Подробнее — в материале Бел.Ру.

В конце 2022 года православный приход храма Святой Троицы Белгорода обратился в Арбитражный суд с иском к мэрии Белгорода. Чтобы разобраться, в чём суть конфликта мэрии и православного прихода, редакция направила официальный запрос в администрацию.

В ответе нам сообщили, что причиной обращения религиозной организации с иском послужило строительство зданий храма и трапезной на арендованном земельном участке без получения разрешения на строительство и, как следствие, невозможность оформления права собственности на объект во внесудебном порядке. Отметим, что храм расположен на улице Студенческой, 2Б - на меловой горе у поклонного креста.

Согласно технической документации, подготовленной белгородским филиалом ГУП «Белоблтехинвентаризация», храм построили в 2001 году. По информации истца храм был возведён силами православного прихода храма Святой Троицы Белгорода.

«Собственник зданий храма и трапезной будет определён вступившим в законную силу судебным актом», — добавили в мэрии.

Напомним, что ходе заседания по делу была назначена судебная экспертиза. Специалисту необходимо определить границы земельного участка, узнать, нарушены ли права и законные интересы третьих лиц, а также возможно ли сохранение и использование объектов в существующем виде. Также эксперту предстоит узнать, соответствуют ли объекты требованиям технических регламентов. Экспертиза должна быть проведена до 31 марта 2023 года.

 

Православный приход и мэрия Белгорода судятся из-за храма на меловой горе
Узнать подробнее
Читайте также:
Православный приход и мэрия Белгорода судятся из-за храма на меловой гореПри миномётном обстреле под Белгородом уцелел возведённый в XIX веке храмНового мэра Белгорода после выборов отвели в храм и подарили ему икону
#Алина Харина#Суды#Храм#Мэрия#Земельный участок#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Раненая женщина, пострадавшие дома и авто: последствия обстрела под Белгородом
Сегодня, 06:26
Энергетики Белгородэнерго мобилизованы из-за ухудшения погодных условий в регионе
Сегодня, 10:00
Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалоне
Сегодня, 09:06
В Белгородской области попросили 3 млн на талисманы для военных, но после передумали
Сегодня, 09:10
В элитном посёлке под Белгородом не будут ремонтировать разбитые при обстреле беседки
Сегодня, 07:34