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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Губернатор Белгородской области Гладков впервые за 2,5 года ушёл в отпуск

13 марта 2023, 12:57
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков ушёл в свой первый отпуск за всё время на посту губернатора Белгородской области. Об этом губернатор объявил во время утреннего видеообращения. Ранее он просил жителей региона дать ему время на отдых.

13 марта в своём традиционном видеообращении Вячеслав Гладков сообщил, что начался первый день его отдыха. Это первый отпуск для губернатора за 2,5 года работы на посту главы региона.

«У меня начался первый день отпуска. Спасибо вам за добрые слова. Надеюсь, что скоро вернусь полный сил и энергии, буду выполнять те задачи, которые вы ставите передо мной», — рассказал Гладков.

До этого губернатор просил белгородцев отпустить его на отдых. По словам главы региона, предыдущий отпуск у него был, когда он ещё работал в Ставропольском крае.

В конце февраля стало известно о госпитализации Вячеслава Гладкова. По его словам, ничего критичного с его здоровьем не произошло.

Вячеслав Гладков попросил белгородцев позволить ему уйти в отпуск
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#Ольга Аксёнова#Отпуск#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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