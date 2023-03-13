Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении жилья после обстрелов

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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В Белгороде за неделю восстановили теплицу, ограждение и завезли грунт на одно из домовладений — на территории находилось битое стекло. В работе находятся четыре объекта, собственники которых потеряли жильё во время инцидента на улице Маяковского. В настоящий момент ведётся подготовка к строительству трёх домов и покупке квартиры. Ещё в шести домах, пострадавших 18 декабря, до 1 мая заменят кровлю.
В Белгородском районе за неделю восстановили одно домовладение. Также за прошедшую неделю повреждения получили дома в Устинке. В работе в настоящий момент находятся четыре дома. Их планируется восстановить до 16 и 17 марта.
В Шебекинском горокруге за неделю пострадали ещё 11 домов, 19 было восстановлено. На этой неделе в планах восстановить 25 — 30 домов.
В Грайворонском горокруге в работе находятся два домовладения, а Валуйском горокруге за неделю восстановили три дома, работы проходят на 12 домовладениях, семь из них получили повреждения на текущей неделе. В Красной Яруге рабочие восстанавливают одно домовладение. В планах завершить работы до 1 апреля.