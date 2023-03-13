Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении жилья после обстрелов

В Белгороде за неделю восстановили теплицу, ограждение и завезли грунт на одно из домовладений — на территории находилось битое стекло. В работе находятся четыре объекта, собственники которых потеряли жильё во время инцидента на улице Маяковского. В настоящий момент ведётся подготовка к строительству трёх домов и покупке квартиры. Ещё в шести домах, пострадавших 18 декабря, до 1 мая заменят кровлю.