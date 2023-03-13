Фонд «Институт Социального Развития» получил награду за помощь детям

Благодаря реабилитации маленькие пациенты приобретают новые двигательные навыки: одни более уверенно сидят, укрепляют руки, учатся держать мелкие предметы, другие впервые встают на ноги. Также дети становятся более самостоятельными — могут сами дойти до кухни, налить себе чай. Помогают такие программы не только детям, но и родителям, которые получают рекомендации и обучение работе с детьми в домашних условиях, помощь психолога и эмоциональную разгрузку.