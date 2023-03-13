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Фонд «Институт Социального Развития» получил награду за помощь детям

13 марта 2023, 14:44
Фото: СГОК
Благотворительному фонду «Институт Социального Развития» Владимира Лисина присуждена награда Союза педиатров РФ.

Она вручается за проекты, связанные с организацией комплексной помощи детям с диагнозом ДЦП, редкими генетическими заболеваниями, организацию операций по установке высокотехнологичных конструкций для детей с нейроортопедическими диагнозами.

БФ «Институт Социального Развития» был создан в 2001 году. Он реализует благотворительные программы в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта, оказывает поддержку слабо защищенным слоям населения. За 20 лет фонд реализовал более 50 проектов на сумму свыше 1,1 млрд рублей.

В Свердловской, Белгородской, Липецкой областях и Алтайском крае фонд воплощает в жизнь проект «Дети-ангелы». За 2022 год по этой программе было организовано 84 курса реабилитации для 63 детей на сумму более 30 млн рублей.

Благодаря реабилитации маленькие пациенты приобретают новые двигательные навыки: одни более уверенно сидят, укрепляют руки, учатся держать мелкие предметы, другие впервые встают на ноги. Также дети становятся более самостоятельными — могут сами дойти до кухни, налить себе чай. Помогают такие программы не только детям, но и родителям, которые получают рекомендации и обучение работе с детьми в домашних условиях, помощь психолога и эмоциональную разгрузку.

 

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#Кристина Семенчук#Сгок#Благотворительный фонд#Награда#Помощь детям#Общество#Белгородская область
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