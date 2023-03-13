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Энергетики Белгородэнерго мобилизованы из-за ухудшения погодных условий в регионе

13 марта 2023, 10:00
Фото: Белгородэнерго
По территории Белгородской области проходит циклон, сопровождающийся осадками в виде дождя и порывами ветра до 20 метров в секунду.
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Погода

В настоящее время работы ведутся в Корочанском, Белгородском, Ровеньском, Красногвардейском районах, Алексеевском, Грайворонском и Старооскольском городских округах. Отключенных социально значимых объектов нет.

В оперативном устранении технологических нарушений задействовано 9 бригад энергетиков: 27 человек и 11 единиц техники. Специалисты укомплектованы необходимым оборудованием, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 43 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 4,5 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии потребителям и социально значимым объектам региона.

Постоянно ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетики находятся в тесном взаимодействии с Правительством Белгородской области, региональным ГУ МЧС и муниципальными органами власти.

 

Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
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#Кристина Семенчук#Белгородэнерго#Энергетики#Погода#Ухудшение#Общество#Белгородская область
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