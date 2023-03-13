Эксперт Минпромторга в Москве

Posted Вчера, 07:05
Published Вчера, 07:05
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Определить, относится ли товар к подконтрольным, поможет эксперт Минпромторга.
Подконтрольными объектами являются изделия, перечисленные в Решении № 30, принятом Коллегией ЕЭК в 2015 г. К ним относятся:
Существуют следующие разновидности лицензий, которые выдает Министерство:
Существуют определенные нюансы лицензирования, которые зависят от категории ввозимой продукции. Например, лицензия на ввоз РЭС и ВЧУ оформляется только при наличии Заключения РЧЦ (Гос. комиссии по радиочастотам). Заключение требуется при условии, что сам товар ранее не был ввезен данным предпринимателем в РФ и отсутствует в реестре Роскомнадзора. На основании выписки из реестра импортер направляет документацию в Министерство для дальнейшего лицензирования.
Лицензия на ввоз устройств с шифровально-криптографическими функциями оформляется при наличии нотификации ФСБ.
Для лицензирования наркотических/психотропных препаратов потребуется Разрешение ГУНК МВД.
Для лицензирования от заявителя требуются:
Зачастую импортеру, особенно не имеющему достаточного опыта, сложно самостоятельно разобраться с нюансами законодательства в сфере ВЭД. Любые недочеты могут привести к отказу в выдаче лицензии. Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, обращайтесь за помощью к специалистам сертификационного центра.
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