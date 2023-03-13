Эксперт Минпромторга в Москве

Существуют определенные нюансы лицензирования, которые зависят от категории ввозимой продукции. Например, лицензия на ввоз РЭС и ВЧУ оформляется только при наличии Заключения РЧЦ (Гос. комиссии по радиочастотам). Заключение требуется при условии, что сам товар ранее не был ввезен данным предпринимателем в РФ и отсутствует в реестре Роскомнадзора. На основании выписки из реестра импортер направляет документацию в Министерство для дальнейшего лицензирования.