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Posted Вчера, 07:05

Published Вчера, 07:05

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Эксперт Минпромторга в Москве

13 марта 2023, 07:05
Фото: 1MI
Существует перечень товаров, для которых установлены ограничения по импорту и экспорту. На такие виды продукции необходимо получить лицензию Минпромторга РФ.

Определить, относится ли товар к подконтрольным, поможет эксперт Минпромторга.

Какие изделия подлежат лицензированию?

Подконтрольными объектами являются изделия, перечисленные в Решении № 30, принятом Коллегией ЕЭК в 2015 г. К ним относятся:

  • наркотические средства и психотропные препараты и их прекурсоры, а также ядовитые вещества, которые не относятся к их прекурсорам;
  • радиоэлектронные и высокочастотные устройства (сокращенно — РЭС/ВЧУ);
  • вещества, которые способствуют разрушению озонового слоя;
  • отходы, содержащие опасные вещества (мышьяк, ртуть, свинец и прочие химические соединения);
  • пестициды и иные химические препараты, предназначенные для защиты растений;
  • некоторые дикорастущие растения, в том числе лекарственные;
  • определенные виды животных;
  • кровь, органы, ткани, образцы биоматериалов человека;
  • водные биоресурсы;
  • изделия, являющиеся культурными ценностями;
  • оружие и патроны к нему;
  • драгметаллы и камни;
  • техника и устройства, имеющие элементы криптографического шифрования;
  • многие другие товары, которые попадают под Решение № 30 Коллегии ЕЭК.

Какие бывают типы лицензий?

Существуют следующие разновидности лицензий, которые выдает Министерство:

  1. Разовая лицензия — оформляется Минпромторгом РФ на конкретного участника внешнеэкономической деятельности, сроком действия на один год. При этом в документе содержится ссылка на конкретный внешнеторговый контракт, согласно которому будет экспортироваться или импортироваться товар. Этот вид документа чаще всего оформляют участники ВЭД.
  2. Генеральная — данный вид лицензии можно получить только на экспорт / импорт продукции в определенном объеме, который осуществляется на основании соответствующего ПП РФ (Постановления Правительства). Действует документ в течение одного года.
  3. Исключительная — получает предприятие на период, определенный специальной комиссией на основании соответствующего Федерального Закона РФ. Документ предоставляет исключительное право на ввоз или вывоз товара определенной категории.

Особенности лицензирования Минпромторга

Существуют определенные нюансы лицензирования, которые зависят от категории ввозимой продукции. Например, лицензия на ввоз РЭС и ВЧУ оформляется только при наличии Заключения РЧЦ (Гос. комиссии по радиочастотам). Заключение требуется при условии, что сам товар ранее не был ввезен данным предпринимателем в РФ и отсутствует в реестре Роскомнадзора. На основании выписки из реестра импортер направляет документацию в Министерство для дальнейшего лицензирования.

Лицензия на ввоз устройств с шифровально-криптографическими функциями оформляется при наличии нотификации ФСБ.

Для лицензирования наркотических/психотропных препаратов потребуется Разрешение ГУНК МВД.

Как получить лицензию Минпромторга?

Для лицензирования от заявителя требуются:

  • заявление с указанием информации о производителе и ввозимой в РФ продукции с идентифицирующими ее признаками (ТН ВЭД и т. д.);
  • копии ИНН, ОГРН, иных учредительных документов, доверенности и т. д.;
  • внешнеторговый договор со спецификацией и иной товаросопроводительной документацией;
  • иная разрешительная документация, в зависимости от категории импортируемых изделий (например, заключение РЧЦ, выписка из реестра Роскомнадзора, нотификация ФСБ, разрешение ГУНК МВД и т. д.)

Зачастую импортеру, особенно не имеющему достаточного опыта, сложно самостоятельно разобраться с нюансами законодательства в сфере ВЭД. Любые недочеты могут привести к отказу в выдаче лицензии. Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, обращайтесь за помощью к специалистам сертификационного центра.

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