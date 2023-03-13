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Экс-главе белгородского филиала бюро МСЭ дали 7,5 года условно за получение взяток

13 марта 2023, 12:44
Фото: 1MI
Суд определил наказание должностному лицу в виде 7,5 года колонии условно и штрафа в размере 1 млн рублей, сообщили в региональном УФСБ. Приговор вступил в законную силу.
Сюжет
Суд

Экс-руководителя бюро № 11 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» осудили за получение взятки в крупном размере. Женщину приговорили к 7,5 года колонии условно, также ей назначили штраф в размере 1 млн рублей.

Известно, что должностное лицо получило взяток на сумму 360 тыс. рублей. Платили бывшему руководителю бюро те граждане, которые хотели получить группу по инвалидности незаконным путём.

Ведомство и ранее фигурировало в подобных делах. В 2022 году к условному сроку приговорили экс-руководителя ГБ МСЭ. Он незаконно получил 4,5 млн рублей выплат, а обвинили его в мошенничестве.

В Белгороде экс-руководитель МСЭ незаконно получил 4,5 млн рублей выплат
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Суд#Общество#Колония#Штраф#Взятки#Бюро медико-социальной экспертизы
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