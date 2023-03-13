Экс-главе белгородского филиала бюро МСЭ дали 7,5 года условно за получение взяток

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Экс-руководителя бюро № 11 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» осудили за получение взятки в крупном размере. Женщину приговорили к 7,5 года колонии условно, также ей назначили штраф в размере 1 млн рублей.
Известно, что должностное лицо получило взяток на сумму 360 тыс. рублей. Платили бывшему руководителю бюро те граждане, которые хотели получить группу по инвалидности незаконным путём.
Ведомство и ранее фигурировало в подобных делах. В 2022 году к условному сроку приговорили экс-руководителя ГБ МСЭ. Он незаконно получил 4,5 млн рублей выплат, а обвинили его в мошенничестве.