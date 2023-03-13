Четыре бригады белгородских медиков завершили практику в ДНР

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Четыре бригады белгородских медиков вернулись из Донецкой народной республики. Медработники оказывали помощь и получали необходимый опыт в республиканском центре медицины катастроф. Полученный ими опыт пригодится и для Белгородской области.
«К сожалению, ситуация у нас тоже остаётся пока достаточно напряжённой, и оперативность и профессионализм медиков, работающих в жёстких, практически боевых условиях, очень для нас важен», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.