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Published Сегодня, 08:26

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Четыре бригады белгородских медиков завершили практику в ДНР

13 марта 2023, 08:26
Фото: 1MI

Получившие опыт в ДНР медики вернулись в Белгородскую область

Медработники оказывали помощь в республиканском центре медицины катастроф. Ситуация в Белгородской области тоже остаётся напряжённой, поэтому полученный ими опыт очень важен для региона, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Медики

Четыре бригады белгородских медиков вернулись из Донецкой народной республики. Медработники оказывали помощь и получали необходимый опыт в республиканском центре медицины катастроф. Полученный ими опыт пригодится и для Белгородской области.

«К сожалению, ситуация у нас тоже остаётся пока достаточно напряжённой, и оперативность и профессионализм медиков, работающих в жёстких, практически боевых условиях, очень для нас важен», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее главврач скорой медпомощи Белгородской области Алексей Жиров сообщил, что врачи посменно проходят обучение у команды экстренной медпомощи в ДНР. Сам Жиров тоже побывал в республике, где помогал доставлять пострадавших в медучреждения.

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#Наталья Корявых#Медицина катастроф#Скорая#Практика#Белгородская область#ДНР#Вячеслав Гладков#Алексей Жиров#Медики#Спецоперация
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