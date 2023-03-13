Буцаев рассказал о размещении облигаций РЭО на сумму 1,6 млрд рублей

Posted Вчера, 15:22
Published Вчера, 15:22
Modified 6 марта 13:29
Updated 6 марта 13:29
По сообщению издания newsnn.ru, средства от облигаций направят на строительство предприятия по обработке и утилизации мусора в Тульской области. Реализовывать проект будет ООО РО «Восток». Мощность комплекса по обработке ТКО составит триста тысяч тонн отходов в год. Его построят в Узловском районе и планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда предоставит Российский экологический оператор.
Приобрести облигации смогут в том числе физические лица. Максимальный срок погашения — не позднее 20 декабря 2032 года. В качестве обеспечения по облигациям будут выступать права требования по заключенному между РЭО и РО «Восток» договору займа. Срок его погашения составляет десять лет. В РЭО отметили, что необходимую валовую выручку на срок займа сократили до пятисот миллионов рублей.
Якорным инвестором облигаций РЭО выступит Россельхозбанк. По данным РСХБ, минимальная доходность Российского экологического оператора по текущему и будущим займам определена на уровне ½ ключевой ставки Банка России, которая на данный момент составляет 7,5 процента.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что использование механизмов РЭО даст возможность снизить ставку до 6,5-7,5 процента годовых. При этом ставка у кредитно-финансовых учреждений доходит до 13,5 процента.
Он отметил, что этот инструмент реализован при выделении бюджетных ассигнований в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», направляемых на субсидирование девяноста процентов ключевой ставки Центробанка при выплате накопленного купонного дохода по облигациям, которые выпускает РЭО для финансирования подобных проектов.
Сейчас облигации РЭО еще не имеют статуса зеленых. Его присваивают состоящие в национальном перечне верификаторов организации. По словам Дениса Буцаева, решение о присвоении зеленого статуса по каждому выпуску облигаций в рамках программы на сто миллиардов рублей верификаторы будут принимать отдельно.
Ранее Буцаев говорил о привлечении в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами порядка девяноста миллиардов рублей до 2024 года включительно за счет облигаций. На данный момент на рассмотрении находится около пятидесяти проектов. В этом году РЭО планирует профинансировать около двадцати проектов, которые будут реализованы на территории Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областей, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.