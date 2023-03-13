Брянская область попала под миномётный обстрел ВСУ

13 марта под миномётный обстрел попала деревня Раковка Климовского района Брянской области. Пострадавших нет, уточнили в издании. Тем не менее без разрушений не обошлось. Повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Электроснабжение нарушено. На месте работают оперативные службы.