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Брянская область попала под миномётный обстрел ВСУ

13 марта 2023, 09:51
Фото: 1MI
Под огнём оказалась деревня Раковка Климовского района. Никто не пострадал, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

13 марта под миномётный обстрел попала деревня Раковка Климовского района Брянской области. Пострадавших нет, уточнили в издании. Тем не менее без разрушений не обошлось. Повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Электроснабжение нарушено. На месте работают оперативные службы.

Неспокойным утро было и в Белгородской области. В небе над Белгородом и районом раздались звуки взрывов. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты. Пострадала 37-летняя женщина. Она получила сотрясение мозга.

Также сообщалось, что осколками задело три частных домовладения в Разумном. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля.

Над Брянской областью сработала система ПВО
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#Наталья Корявых#Брянская область#Белгородская область#Александр Богомаз#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Разрушения#СВО
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