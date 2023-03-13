Брянская область попала под миномётный обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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13 марта под миномётный обстрел попала деревня Раковка Климовского района Брянской области. Пострадавших нет, уточнили в издании. Тем не менее без разрушений не обошлось. Повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Электроснабжение нарушено. На месте работают оперативные службы.
Неспокойным утро было и в Белгородской области. В небе над Белгородом и районом раздались звуки взрывов. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты. Пострадала 37-летняя женщина. Она получила сотрясение мозга.
Также сообщалось, что осколками задело три частных домовладения в Разумном. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля.