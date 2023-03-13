Белгородцы столкнулись с массовым сбоем в работе «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Жители Белгородской области и других регионов России столкнулись с проблемами со входом во «ВКонтакте». В соцсети произошёл массовый сбой. В пресс-службе VK прокомментировали ситуацию для журналистов РБК:
«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме».
Напомним, ранее массовый сбой произошёл в работе сервисов такси. При выборе адреса пользователям выдавало ошибку.