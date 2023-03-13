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Published Сегодня, 09:45

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Белгородцы столкнулись с массовым сбоем в работе «ВКонтакте»

13 марта 2023, 09:45

В соцсети «ВКонтакте» произошёл массовый сбой

У пользователей в отдельных регионах появились затруднения со входом в аккаунт. В пресс-службе соцсети пообещали, что вскоре сервис начнёт работать в обычном режиме, сообщает РБК.
Сюжет
Соцсети

Жители Белгородской области и других регионов России столкнулись с проблемами со входом во «ВКонтакте». В соцсети произошёл массовый сбой. В пресс-службе VK прокомментировали ситуацию для журналистов РБК:

«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме».

Напомним, ранее массовый сбой произошёл в работе сервисов такси. При выборе адреса пользователям выдавало ошибку.

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#Наталья Корявых#Вконтакте#Белгородская область#Общество#Сбой#Соцсети
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