Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Белгородские школы переходят на электронные справки об освобождении детей от занятий

13 марта 2023, 07:06
Фото: 1MI

В Белгородской области выдали 20 тыс. электронных медсправок для школ

Теперь родители могут отправлять справки в онлайн-режиме при помощи системы «Виртуальная школа», сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Школы

В Белгородской области родителям больше не нужно носить бумажные справки о больничных. Для учеников действуют электронные документы, которые отправляют в общеобразовательные учреждения через систему «Виртуальная школа».

Порядка 20 тыс. справок об эпидокружении и освобождении ребёнка от занятий медики выписали в электронном виде. В системе их могут посмотреть медработники школ или преподаватели.

Сервис позволяет не только отправлять документы в онлайн-режиме, но и защищает от фальсификации. Приносить бумажные экземпляры в учебные заведения больше не нужно. При необходимости учителя через сервис могут получить информацию об отсутствующих по болезни в классе и по школе в целом.

Белгородцы за год открыли более 644 тысяч электронных больничных
Узнать подробнее
Читайте также:
Дистанционное обучение в белгородских школах продлили до конца учебного годаВыпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭОткройте школы и оставьте дистант: белгородцы разделились на два лагеря
#Наталья Корявых#Белгородская область#Школы#Образование#Справки#Медики#Освобождение от занятий
Подпишитесь
Раненая женщина, пострадавшие дома и авто: последствия обстрела под Белгородом
Сегодня, 06:26
Энергетики Белгородэнерго мобилизованы из-за ухудшения погодных условий в регионе
Сегодня, 10:00
Храм построили без разрешения: Мэрия Белгорода — о суде с православным приходом
Сегодня, 09:42
Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалоне
Сегодня, 09:06
В Белгородской области попросили 3 млн на талисманы для военных, но после передумали
Сегодня, 09:10
В элитном посёлке под Белгородом не будут ремонтировать разбитые при обстреле беседки
Сегодня, 07:34