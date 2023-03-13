Белгородские школы переходят на электронные справки об освобождении детей от занятий

Сервис позволяет не только отправлять документы в онлайн-режиме, но и защищает от фальсификации. Приносить бумажные экземпляры в учебные заведения больше не нужно. При необходимости учителя через сервис могут получить информацию об отсутствующих по болезни в классе и по школе в целом.