Белгородские школы переходят на электронные справки об освобождении детей от занятий

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Белгородской области родителям больше не нужно носить бумажные справки о больничных. Для учеников действуют электронные документы, которые отправляют в общеобразовательные учреждения через систему «Виртуальная школа».
Порядка 20 тыс. справок об эпидокружении и освобождении ребёнка от занятий медики выписали в электронном виде. В системе их могут посмотреть медработники школ или преподаватели.
Сервис позволяет не только отправлять документы в онлайн-режиме, но и защищает от фальсификации. Приносить бумажные экземпляры в учебные заведения больше не нужно. При необходимости учителя через сервис могут получить информацию об отсутствующих по болезни в классе и по школе в целом.