Белгородские родители пожаловались на заявления о переводе детей на удалёнку

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В редакцию «Бел.Ру» обратились родители школьников, которые рассказали, что в Новом Осколе в одной из школ им раздали заявления для перевода детей на удалёнку. Родители поинтересовались, почему они должны заполнять документы, если решение о переводе детей на дистант было принято на региональном уровне.
Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в администрацию Новооскольского горокруга. Однако специалист, который курирует данное направление, так с нами и не связался.
Отметим, что с переходом на дистант в Белгороде родители уже писали подобные заявления. Тогда экс-мэр областного центра Антон Иванов отметил, что заявления от родителей или законных представителей при переводе школьника на дистанционное обучение нужны — таков порядок.
Кроме стандартных полей (ФИО, адрес и т. д.), в документе указано, что родители выбрали для ребёнка форму обучения с использованием дистанционных технологий в связи с высоким уровнем террористической опасности.
Также в документе было прописано, что ответственность за жизнь и здоровье детей, а также прохождение программы родители или законные представители берут на себя.
Позже в областном правительстве Бел.Ру рассказали, что родители являются участниками процесса, но не несут ответственность за реализацию образовательных программ.