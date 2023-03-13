Белгородские родители пожаловались на заявления о переводе детей на удалёнку

В редакцию «Бел.Ру» обратились родители школьников, которые рассказали, что в Новом Осколе в одной из школ им раздали заявления для перевода детей на удалёнку. Родители поинтересовались, почему они должны заполнять документы, если решение о переводе детей на дистант было принято на региональном уровне.