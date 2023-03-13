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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Белгородские родители пожаловались на заявления о переводе детей на удалёнку

13 марта 2023, 13:59
Фото: 1MI
С жалобой в редакцию «Бел.Ру» обратились родители из Нового Оскола. Журналисты попытались взять комментарий в местной администрации.

В редакцию «Бел.Ру» обратились родители школьников, которые рассказали, что в Новом Осколе в одной из школ им раздали заявления для перевода детей на удалёнку. Родители поинтересовались, почему они должны заполнять документы, если решение о переводе детей на дистант было принято на региональном уровне.

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в администрацию Новооскольского горокруга. Однако специалист, который курирует данное направление, так с нами и не связался.

Отметим, что с переходом на дистант в Белгороде родители уже писали подобные заявления. Тогда экс-мэр областного центра Антон Иванов отметил, что заявления от родителей или законных представителей при переводе школьника на дистанционное обучение нужны — таков порядок.

Кроме стандартных полей (ФИО, адрес и т. д.), в документе указано, что родители выбрали для ребёнка форму обучения с использованием дистанционных технологий в связи с высоким уровнем террористической опасности.

Также в документе было прописано, что ответственность за жизнь и здоровье детей, а также прохождение программы родители или законные представители берут на себя.

Позже в областном правительстве Бел.Ру рассказали, что родители являются участниками процесса, но не несут ответственность за реализацию образовательных программ.

#Кристина Семенчук#Удалёнка#Заявления#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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