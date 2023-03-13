Белгородская область оказалась наименее закредитованной в Центральном Черноземье

В рейтинге закредитованности населения Белгородская область заняла 16-е место. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале этого года в регионе составило 54%. В среднем на одного белгородца приходится 267,8 тыс. рублей долга. За год сумма выросла на 17,7 тыс. рублей на одного жителя региона.