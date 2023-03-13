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Белгородская область оказалась наименее закредитованной в Центральном Черноземье

13 марта 2023, 15:25
Фото: 1MI
Белгородская область заняла 16-е место среди регионов России по уровню закредитованности населения на 1 февраля 2023 года. Среди регионов Центрального Черноземья у белгородцев меньше всего кредитов, следует из рейтинга РИА «Новости».
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Рейтинг

В рейтинге закредитованности населения Белгородская область заняла 16-е место. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале этого года в регионе составило 54%. В среднем на одного белгородца приходится 267,8 тыс. рублей долга. За год сумма выросла на 17,7 тыс. рублей на одного жителя региона.

Белгородская область оказалась наименее закредитованным регионом в Центральном Черноземье. Так, Липецкая область в рейтинге заняла 17-е место. Соотношение долга и годовой зарплаты в регионе составило 54,2%. В среднем каждый липчанин должен 261,3 тыс. рублей. Долг за год увеличился на 16,8 тыс. рублей.

Курской области отошло 26-е место. Здесь долг составляет 57,1% от годовой зарплаты. На одного жителя приходится 273,7 тыс. рублей долга, что на 19,1 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

На 29-м месте расположилась Воронежская область с показателем в 58,4% долга от зарплаты за год. В среднем долг на жителя региона составил 280,8 тыс. рублей, что больше на 20,9 тыс. рублей в сравнении с прошлым годом.

Самой закредитованной в Центральном Черноземье оказалась Тамбовская область. Соотношение долга по кредитам и среднегодовой зарплаты в регионе составило 61,8%. На каждого тамбовчанина приходится 248,4 тыс. рублей долга, что больше на 12,2 тыс. рублей.

Наименее закредитованными в РФ оказались республики Ингушетия и Дагестан. На последних местах рейтинга расположились республики Тыва и Калмыкия.

Белгородцы стали чаще брать автомобили в кредит
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