Бараки, кладбище и частный сектор: плюсы и минусы жизни в Савино в Белгороде

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Не все знают, но Савино было так названо не в честь экс-губернатора Евгения Савченко. На самом деле, это довольно старый район, а его название отсылает к генерал-майору Савве Васильевичу Айгустову, жившему во времена Петра I.
В послевоенные годы здесь жили железнодорожники. Что весьма логично, ведь граничит Савино с железной дорогой. По воспоминаниям местных жителей, ближе к ней селились семьи с уголовным прошлым. В том числе из-за этого долгое время Савино окутывал ореол дурной славы: ходили слухи о хулиганстве, распространялись разные легенды о проделках местной шпаны.
С тех пор многое, конечно, изменилось. Но осталась неизменной застройка — одноэтажные домики. Впрочем, обо всём по порядку.
Попасть в Савино на автобусе можно по улице Попова, сев на 33-й, 32-й или 43-й автобус. После этого нужно перейти дорогу — и попадёшь в частный сектор. Также через весь район проходит улица Калинина, проехать по которой можно на 119-м, 122-м и 217-м маршрутах.
Выбраться с Савино можно с остановки Белгородский проспект: оттуда ходят маршруты № 4, 25, 27 и ещё множество других автобусов, курсирующих вниз по Белгородскому проспекту.
В целом же, стоит отметить, что с общественным транспортом в Савино беда. Через этот район не проходят ни Богдана Хмельницкого, ни Щорса, ни даже Попова — последняя улица лишь примыкает сбоку. Даже в ЕТК отмечали, что хуже всего в областном центре дела с общественным транспортом обстоят в том числе в Савино.
В ЕТК подчёркивают, что причин у сложившейся ситуации несколько. В первую очередь, это низкий пассажиропоток, а также большая протяжённость маршрута и дорожные условия, которые не всегда соответствуют требованиям безопасной перевозки пассажиров.
В районе практически нет общественных пространств: парков, мест для отдыха, торговых центров. Ближе к Попова и Белгородского полка расположены аптеки, «Пятёрочки» и «Магниты», есть даже «Яндекс.Маркет». Но чем дальше в частный сектор, тем магазинов меньше — вместо них встречаются автосервисы. Без последних местным жителям, судя по всему, никуда: без личного транспорта передвигаться по району долго и муторно.
Отметим, что именно в Савино 3 июля попала украинская ракета — в тот день погибли пять человек. Дома в месте трагедии снесли, теперь там памятник — мемориал жертвам террористического акта.
Также проблемы в микрорайоне и с лечебными учреждениями — их нет. Но до поликлиники №4 - около двух километров. Можно пешком, "по трущобам и железным лестницам". Что касается школ, то их в районе две: гимназия №12 и школа №16. Детских садов больше — три. Кроме того, именно здесь располагается школа ДОСААФ.
Сайт Сityaccessmap оценивает уровень жизни в Савино как «средний»: парки, стадионы, спортзалы, библиотеки, центры досуга, супермаркеты и рестораны находятся в относительном доступе.
В Савино есть общественная «Баня №1». Кроме того, по соседству с районом располагается старое городское кладбище — сейчас на нём уже никого не хоронят.
Напомним, что расположен район по соседству с железной дорогой: стоит поблагодарить прогресс, что мы живём не в Викторианскую эпоху, когда паровозы коптили так сильно, что закрывали небо.
Отметим, что мусор здесь собирают несколько раз в неделю приезжающие машины.
За счёт того, что сектор частный, с экологией здесь всё более-менее. Единственное, стоит отметить, что в прошлом году жители района жаловались на зловонный ручей, проистекающий из выгребной ямы. Тогда, после обращений граждан в надзорные органы, чиновники не решили проблему, а лишь пообещали рассмотреть возможность строительства системы водоотведения от десяти многоквартирных домов. Возможно, с тех пор ситуация изменилась.
Тем не менее, в Савино весьма тихо и спокойно. Машин здесь ездит немного, из-за чего воздух не так сильно загрязнён выхлопными газами.
На популярных сайтах с объявлениями дома в Савино продают за один — три миллиона рублей. Встречаются предложения за пять — семь миллионов, но их меньше. Обычно предлагают купить небольшие одноэтажные домики, расположенные у дороги. Все они, разумеется, разные.
Что касается местных многоквартирных домов, то раньше они были бараками. Живущие на улице Красных Партизан люди жаловались «Бел.Ру» на тяжёлые условия: что постепенно разваливались стены, которые приходится ремонтировать своими силами, что из-за узких проходов не могли проехать скорая с пожарными.
Кроме того, дома расположены на холмах, и, чтобы выбраться из «савинских трущоб», приходилось подниматься по лестницам, скользким в холодную погоду. Местные жители даже приглашали в гости блогера Илью Варламова: чтобы тот приехал и посмотрел, как здесь «всё разваливается».