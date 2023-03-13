Бараки, кладбище и частный сектор: плюсы и минусы жизни в Савино в Белгороде

Также проблемы в микрорайоне и с лечебными учреждениями — их нет. Но до поликлиники №4 - около двух километров. Можно пешком, "по трущобам и железным лестницам". Что касается школ, то их в районе две: гимназия №12 и школа №16. Детских садов больше — три. Кроме того, именно здесь располагается школа ДОСААФ.