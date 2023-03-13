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Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Азар заявил, что не намерен возвращаться в сборную Бельгии

Сегодня, 18:26
Полузащитник «Реала» Эден Азар заявил, что не рассматривает вариант с возвращением в сборную Бельгии даже при назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бельгийские СМИ.

По словам Азара, он ожидал, что новым тренером станет Тьерри Анри, однако даже при выборе Тедеско, Азар исключил свое возвращение в национальную команду.

«Я не вернусь в сборную – это совершенно точно, 100 процентов. У команды есть новое сильное поколение, поэтому нет смысла думать об этом. Не хочу менять свое решение», — сказал Азар, выступавший за национальную сборную с 2008 по 2022 год.

На чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии не вышла из группы.

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