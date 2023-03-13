Азар заявил, что не намерен возвращаться в сборную Бельгии

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бельгийские СМИ.
По словам Азара, он ожидал, что новым тренером станет Тьерри Анри, однако даже при выборе Тедеско, Азар исключил свое возвращение в национальную команду.
«Я не вернусь в сборную – это совершенно точно, 100 процентов. У команды есть новое сильное поколение, поэтому нет смысла думать об этом. Не хочу менять свое решение», — сказал Азар, выступавший за национальную сборную с 2008 по 2022 год.
На чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии не вышла из группы.