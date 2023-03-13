Азар заявил, что не намерен возвращаться в сборную Бельгии

«Я не вернусь в сборную – это совершенно точно, 100 процентов. У команды есть новое сильное поколение, поэтому нет смысла думать об этом. Не хочу менять свое решение», — сказал Азар, выступавший за национальную сборную с 2008 по 2022 год.