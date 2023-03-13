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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

49-летний белгородец пойдёт под суд за отправление интимных фото 11-летней девочке

13 марта 2023, 14:09
Фото: 1MI
Мужчина пересылал свои фотографии девочке в соцсети и просил её в ответ о снимках в обнажённом виде. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в региональном СК.
Сюжет
Суд

49-летнего жителя Белгородской области будут судить за иные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении 11-летней девочки. Мужчина отправлял школьнице свои интимные фотографии и требовал того же от неё.

Известно, что белгородец и его жертва переписывались в соцсетях в октябре–ноябре 2021 года. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело с обвинительным заключением передали в суд.

Летом прошлого года другой житель региона приставал к трёхлетней девочке во время отдыха в Сочи. За это преступление мужчине грозит до 20 лет колонии. Все действия белгородца попали на камеру.

В Сети появилось видео допроса домогавшегося до трёхлетней девочки белгородца
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Суд#Происшествия#Следствие#Интимные фото#Девочка
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