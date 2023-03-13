49-летний белгородец пойдёт под суд за отправление интимных фото 11-летней девочке

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
49-летнего жителя Белгородской области будут судить за иные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении 11-летней девочки. Мужчина отправлял школьнице свои интимные фотографии и требовал того же от неё.
Известно, что белгородец и его жертва переписывались в соцсетях в октябре–ноябре 2021 года. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело с обвинительным заключением передали в суд.
Летом прошлого года другой житель региона приставал к трёхлетней девочке во время отдыха в Сочи. За это преступление мужчине грозит до 20 лет колонии. Все действия белгородца попали на камеру.