В управлении капитального строительства Белгорода сменился руководитель

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
С 9 марта исполняющим обязанности начальника управления капитального строительства администрации Белгорода является первый заместитель Игорь Лютенко. С 30 июля 2019 года должность занимал Александр Бондаренко. О его уходе в мэрии не сообщали.
Игорь Лютенко уже временно исполнял обязанности руководителя управления. Было это с 22 марта по 10 апреля 2016 года, после чего начальником стал Денис Твердохлебов. В феврале 2017 года должность занял Евгений Ивахненко, в апреле 2019-го его сменил Александр Васищев.
В 2023 году УКС Белгорода заключило девять контрактов на 216,4 млн рублей. Крупнейшие — на ремонт участка улицы Губкина за 100,7 млн рублей и ремонт малого проезда проспекта Б. Хмельницкого за 76,4 млн рублей. Победителем закупок в обоих случаях стал «Белгороддорстрой».
В 2022 году общая сумма контрактов УКС потянула на 2,7 млрд рублей. Крупнейшие — проектные и инженерные работы по благоустройству общественных пространств в Центральном парке, улице 50-летия Белгородской области, набережной Везёлки и Северского Донца и в Архиерейской роще за 177,8 млн рублей (исполнитель — ООО «Неон»); ремонт улицы Костюкова от улицы Губкина до Волчанской за 172,7 млн рублей (ООО «Белгороддорстрой»); ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Студенческой за 166,7 млн рублей (ООО «Автомост»).