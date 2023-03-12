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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В управлении капитального строительства Белгорода сменился руководитель

12 марта 2023, 08:28
Фото: 1MI
Проработавший в должности больше трёх лет Александр Бондаренко ушёл из УКС.

С 9 марта исполняющим обязанности начальника управления капитального строительства администрации Белгорода является первый заместитель Игорь Лютенко. С 30 июля 2019 года должность занимал Александр Бондаренко. О его уходе в мэрии не сообщали.

Игорь Лютенко уже временно исполнял обязанности руководителя управления. Было это с 22 марта по 10 апреля 2016 года, после чего начальником стал Денис Твердохлебов. В феврале 2017 года должность занял Евгений Ивахненко, в апреле 2019-го его сменил Александр Васищев.

В 2023 году УКС Белгорода заключило девять контрактов на 216,4 млн рублей. Крупнейшие — на ремонт участка улицы Губкина за 100,7 млн рублей и ремонт малого проезда проспекта Б. Хмельницкого за 76,4 млн рублей. Победителем закупок в обоих случаях стал «Белгороддорстрой».

В 2022 году общая сумма контрактов УКС потянула на 2,7 млрд рублей. Крупнейшие — проектные и инженерные работы по благоустройству общественных пространств в Центральном парке, улице 50-летия Белгородской области, набережной Везёлки и Северского Донца и в Архиерейской роще за 177,8 млн рублей (исполнитель — ООО «Неон»); ремонт улицы Костюкова от улицы Губкина до Волчанской за 172,7 млн рублей (ООО «Белгороддорстрой»); ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Студенческой за 166,7 млн рублей (ООО «Автомост»).

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