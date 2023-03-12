В управлении капитального строительства Белгорода сменился руководитель

В 2022 году общая сумма контрактов УКС потянула на 2,7 млрд рублей. Крупнейшие — проектные и инженерные работы по благоустройству общественных пространств в Центральном парке, улице 50-летия Белгородской области, набережной Везёлки и Северского Донца и в Архиерейской роще за 177,8 млн рублей (исполнитель — ООО «Неон»); ремонт улицы Костюкова от улицы Губкина до Волчанской за 172,7 млн рублей (ООО «Белгороддорстрой»); ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Студенческой за 166,7 млн рублей (ООО «Автомост»).