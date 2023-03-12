В старооскольском водоканале ежечасно проверяют уровень хлора в питьевой воде

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Ещё вчера, 11 марта, всех жителей Белгородской области пугали отравлениями хлором из-за питья воды из-под крана и купаний в ванной, но эта информация оказалась фейком.
Администрация Старооскольского округа действительно подтвердила, что уровень содержания остаточного хлора в питьевой воде увеличился, но только в накопительных резервуарах на насосных станциях. Это делается для обеззараживания воды.
Сегодня, 12 марта, в администрации Старооскольского округа жителей ещё раз успокоили: сотрудники водоканала ежечасно проверяют содержание остаточного хлора.
По итогам проверки в точках потребления во всех районах города концентрация остаточного хлора колеблется от 0,27 до 0,39 мг/дм3, что абсолютно безопасно для здоровья.
сообщили в администрации Старооскольского городского округа