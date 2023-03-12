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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В старооскольском водоканале ежечасно проверяют уровень хлора в питьевой воде

12 марта 2023, 17:57
Фото: 1MI
Жителям Белгородской области вода поступает абсолютно безопасной, сообщили в администрации Старооскольского округа.
Сюжет
Вода

Ещё вчера, 11 марта, всех жителей Белгородской области пугали отравлениями хлором из-за питья воды из-под крана и купаний в ванной, но эта информация оказалась фейком.

Администрация Старооскольского округа действительно подтвердила, что уровень содержания остаточного хлора в питьевой воде увеличился, но только в накопительных резервуарах на насосных станциях. Это делается для обеззараживания воды.

Сегодня, 12 марта, в администрации Старооскольского округа жителей ещё раз успокоили: сотрудники водоканала ежечасно проверяют содержание остаточного хлора.

По итогам проверки в точках потребления во всех районах города концентрация остаточного хлора колеблется от 0,27 до 0,39 мг/дм3, что абсолютно безопасно для здоровья.
сообщили в администрации Старооскольского городского округа
Хлора в питьевой воде больше, чем в бассейне — новый фейк в Белгородской области
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#Александра Склярова#Вода#Питьевая вода#Хлор#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Белгородская область
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