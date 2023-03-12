В мэрии Белгорода прокомментировали вырубку деревьев в парке Победы

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Занимаются вырубкой специалисты Белгорблагоустройства, спиленные стволы обещают убрать из парка в ближайшее время. Елена Семенкова заверила, что состояние деревьев оценили специалисты АНО «Зелёная инфраструктура городов», после чего часть из них решили убрать.
Весной в парке планируют посадить крупномерные саженцы декоративных деревьев. За состоянием здоровых насаждений следят экологи.
На вырубку деревьев в парке Победы пожаловались жители города. При этом на одном из деревьев была видна метка, которой отмечают усыхающие стволы. На вырубку, обрезку и кронирование деревьев в Белгороде потратят 4,9 млн рублей.