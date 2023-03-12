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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В мэрии Белгорода прокомментировали вырубку деревьев в парке Победы

12 марта 2023, 10:20
Фото: telegram-канал "Белгород№1. Люди"
в парке Победы вырубают деревья
Главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова сообщила, что сухостойные и усыхающие деревья вырубают по плану.

Занимаются вырубкой специалисты Белгорблагоустройства, спиленные стволы обещают убрать из парка в ближайшее время. Елена Семенкова заверила, что состояние деревьев оценили специалисты АНО «Зелёная инфраструктура городов», после чего часть из них решили убрать.

Весной в парке планируют посадить крупномерные саженцы декоративных деревьев. За состоянием здоровых насаждений следят экологи.

На вырубку деревьев в парке Победы пожаловались жители города. При этом на одном из деревьев была видна метка, которой отмечают усыхающие стволы. На вырубку, обрезку и кронирование деревьев в Белгороде потратят 4,9 млн рублей.

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#Евгений Грицков#Парк Победы#Вырубка деревьев#Город#Новости Белгорода#Белгород#Елена Семенкова
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