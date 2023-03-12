В Черноземье открыли первый в стране памятник героям СВО

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Памятник в посёлке Землянский Инжавинского района Тамбовской области открыли утром 9 марта. Он посвящён всем героям специальной военной операции и расположен рядом с одной из местных школ.
Трёхметровую скульптуру создали по инициативе котовчанина Романа Ганьшина, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
В прошлом году он потерял друга, защищающего Донбасс. Его идею увековечить героев СВО воплотили скульптор Александр Парамонов и помощник Александр Подсивака. А средства на изготовление и установку пожертвовали все неравнодушные жители и предприниматели Тамбовщины.
Максим Егоров, губернатор Тамбовской области