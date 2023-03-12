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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

В Белгородской области закрыли уголовное дело об убийстве супругом 40-летней женщины

12 марта 2023, 18:29
Фото: 1MI
В Корочанском районном суде объяснили, что уголовное дело прекращено из-за смерти обвиняемого.

Убийство 40-летней женщины произошло 30 октября 2022 года в Корочанском районе. Белгородка должна была встретиться со своим мужем, с которым они находились в процессе развода.

Однако на встречу муж пришёл с обрезом. Как сообщили следователи, обвиняемый несколько раз выстрелил в женщину, в том числе и в голову, из-за ревности. Смерть наступила мгновенно.

После случившегося виновный вернулся домой и покончил с собой. Известно, что у погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Но 6 марта уголовное дело закрыли из-за смерти обвиняемого, основываясь на 4 пункте 1 части 24 статьи УПК РФ.

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#Александра Склярова#Убийство#Уголовное дело прекращено#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район
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