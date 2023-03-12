Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Белгородской области пропала 82-летняя женщина

12 марта 2023, 15:50
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Местонахождение пенсионерки неизвестно с 10 часов утра 7 марта. Информацию о пропавшей женщине разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Нина Николаевна Канаева (Шевченко) пропала в селе Гостищево Яковлевского округа, в последний раз её видели 7 марта около 10:00. Белгородка ростом 165 см, нормального телосложения.

В день пропажи 82-летняя женщина была одета в белую куртку-пуховик, коричневую шапку, синий платок и чёрные сапоги.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: vk.com/lizaalert_belgorod

Напомним, что в Белгороде также ищут молодую женщину в сером. О её местонахождении ничего неизвестно с 10 марта.

В Белгороде пропала молодая женщина в сером
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего молодого белгородца нашли мёртвымВ Белгороде 12 февраля пропал парень в шортахПьяный белгородец угрожал убить своих малолетних детей из-за пропавшей бутылки водкиПод Белгородом пропал мужчина в шлёпках со шрамом над бровью
#Александра Склярова#Пропал человек#Пропала женщина#Лиза Алерт#Белгородская область#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
Белгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
Сегодня, 12:49
Аркадий Укупник помог «Близким» из Белгорода выиграть 1/8 финала Высшей лиги КВН
Сегодня, 13:33
В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей
Сегодня, 07:33
В Черноземье открыли первый в стране памятник героям СВО
Сегодня, 16:44
Смена начальника УКС и триумф белгородских КВНщиков: итоги воскресенья
Сегодня, 15:34
Стал известен подрядчик, который отремонтирует малую Богданку в Белгороде
Сегодня, 19:22