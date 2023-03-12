В Белгородской области пропала 82-летняя женщина

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Нина Николаевна Канаева (Шевченко) пропала в селе Гостищево Яковлевского округа, в последний раз её видели 7 марта около 10:00. Белгородка ростом 165 см, нормального телосложения.
В день пропажи 82-летняя женщина была одета в белую куртку-пуховик, коричневую шапку, синий платок и чёрные сапоги.
Если вам что-то известно о местонахождении женщины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что в Белгороде также ищут молодую женщину в сером. О её местонахождении ничего неизвестно с 10 марта.