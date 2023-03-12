В Белгороде назвали шесть аварийно-опасных участков дорог

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
На сайте мэрии Белгорода опубликовали распоряжение с перечнем аварийно-опасных участков дорог на 2023 год. Всего опасными признали шесть участков улично-дорожной сети Белгорода:
В администрации Белгорода предпримут меры, чтобы сократить на этих участках дорог количество дорожных происшествий.
Из-за публикации распоряжения с новыми аварийно-опасными участками дорог, перестаёт быть актуальным прошлогодний перечень. Напомним, что в 2022 году в число опасных дорог входили: пересечение улиц Губкина – Костюкова, Студенческой – Садовой, Волчанской – Михайловского шоссе, Дзгоева – Энергетиков, К. Заслонова – Дзгоева и участок в районе д. 14 по Будённого.