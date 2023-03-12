В Белгороде назвали шесть аварийно-опасных участков дорог

Из-за публикации распоряжения с новыми аварийно-опасными участками дорог, перестаёт быть актуальным прошлогодний перечень. Напомним, что в 2022 году в число опасных дорог входили: пересечение улиц Губкина – Костюкова, Студенческой – Садовой, Волчанской – Михайловского шоссе, Дзгоева – Энергетиков, К. Заслонова – Дзгоева и участок в районе д. 14 по Будённого.