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Published Сегодня, 17:24

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Updated Сегодня, 17:26

В Белгороде назвали шесть аварийно-опасных участков дорог

12 марта 2023, 17:24
Фото: 1MI
Перечень опасных дорог опубликовали на сайте администрации Белгорода.

На сайте мэрии Белгорода опубликовали распоряжение с перечнем аварийно-опасных участков дорог на 2023 год. Всего опасными признали шесть участков улично-дорожной сети Белгорода:

  1. Пересечение улиц Волчанская – Михайловское шоссе;
  2. В районе дома 50А по проспекту Богдана Хмельницкого;
  3. В районе дома 137Т по проспекту Богдана Хмельницкого;
  4. Пересечение улицы Князя Трубецкого – Гражданского проспекта;
  5. Пересечение проспекта Богдана Хмельницкого – улицы Супруновская;
  6. Пересечение улиц Костюкова – Донецкая.

В администрации Белгорода предпримут меры, чтобы сократить на этих участках дорог количество дорожных происшествий.

Из-за публикации распоряжения с новыми аварийно-опасными участками дорог, перестаёт быть актуальным прошлогодний перечень. Напомним, что в 2022 году в число опасных дорог входили: пересечение улиц Губкина – Костюкова, Студенческой – Садовой, Волчанской – Михайловского шоссе, Дзгоева – Энергетиков, К. Заслонова – Дзгоева и участок в районе д. 14 по Будённого.

В мэрии назвали шесть аварийно-опасных участков в Белгороде
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#Александра Склярова#Аварийно-опасные участки дорог#Дорога#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород
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