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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей

12 марта 2023, 07:33
Фото: 1MI
Работы начнутся 13 марта, завершить их должны к 15 июня, сообщили в мэрии.

В областном центре в понедельник начнут ремонт участка улицы Губкина от улицы Костюкова до проспекта Ватутина. Там установят новые светофоры у областного военкомата и у дома №16в, а также заменят светофоры на перекрёстке с улицей Королёва и у поликлиники УВД. Также там должны появиться дополнительные остановки общественного транспорта.

Верхний слой дорожного полотна сделают из щебёночно-мастичного асфальтобетона. В планах также привести в порядок ливневую канализацию.

Перекрывать улицу полностью не будут, но движение транспорта на ремонтируемых участках будет ограничиваться.

Стоимость работ составит 100,7 млн рублей. Контракт получила компания «Белгороддорстрой» Мадата Дарчиняна. Других желающих выполнить работы не нашлось.

 

ремонт улицы Губкина в Белгороде
Фото: из документов госзакупки
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#Евгений Грицков#Ремонт дороги#Светофоры#Ливневая канализация#ООО "Белгороддорстрой"#Город#Новости Белгорода#Белгород#Мадат Дарчинян
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