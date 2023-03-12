В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В областном центре в понедельник начнут ремонт участка улицы Губкина от улицы Костюкова до проспекта Ватутина. Там установят новые светофоры у областного военкомата и у дома №16в, а также заменят светофоры на перекрёстке с улицей Королёва и у поликлиники УВД. Также там должны появиться дополнительные остановки общественного транспорта.
Верхний слой дорожного полотна сделают из щебёночно-мастичного асфальтобетона. В планах также привести в порядок ливневую канализацию.
Перекрывать улицу полностью не будут, но движение транспорта на ремонтируемых участках будет ограничиваться.
Стоимость работ составит 100,7 млн рублей. Контракт получила компания «Белгороддорстрой» Мадата Дарчиняна. Других желающих выполнить работы не нашлось.