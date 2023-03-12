В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей

В областном центре в понедельник начнут ремонт участка улицы Губкина от улицы Костюкова до проспекта Ватутина. Там установят новые светофоры у областного военкомата и у дома №16в, а также заменят светофоры на перекрёстке с улицей Королёва и у поликлиники УВД. Также там должны появиться дополнительные остановки общественного транспорта.