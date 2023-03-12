Теряющие доход из-за обстрелов белгородские бизнесмены получат отсрочки по налогам

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Для предпринимателей, чьи организации пострадали от обстрелов со стороны Украины, в Белгородской области продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Действовать правило будет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах и в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.
Поддержка полагается предпринимателям, занимающимся торговлей, ремонтом транспорта, общепитом и гостиничным делом, строительством, ремонтом компьютеров, организацией похорон и другими видами деятельности.
Меры начали действовать с 21 февраля 2023 года. Срок выплат продлили на один год, кроме налога на добавленную стоимость. Также предприниматели должны будут выплачивать 1/12 суммы долга по налогам и платежам за месяц в конце следующего месяца.
Власти муниципалитетов сформируют реестры бизнесменов, которые потеряли более чем 30% доходов с 24 февраля 2022 года.
О создании реестра пострадавших от обстрелов предпринимателей заговорили ещё в конце февраля. Бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев тогда же рассказал об основных проблемах белгородского бизнеса в условиях СВО. Мэрия Белгорода просила предприятия сообщить о числе уехавших работников.