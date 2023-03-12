Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Теряющие доход из-за обстрелов белгородские бизнесмены получат отсрочки по налогам

12 марта 2023, 09:00
Фото: 1MI
льготы для пострадавших от обстрелов предпринимателей
Воспользоваться поддержкой смогут предприниматели в девяти муниципалитетах Белгородской области, которые потеряли от 30% дохода с начала спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал губернатор.
Сюжет
Льготы

Для предпринимателей, чьи организации пострадали от обстрелов со стороны Украины, в Белгородской области продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Действовать правило будет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах и в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Поддержка полагается предпринимателям, занимающимся торговлей, ремонтом транспорта, общепитом и гостиничным делом, строительством, ремонтом компьютеров, организацией похорон и другими видами деятельности.

Меры начали действовать с 21 февраля 2023 года. Срок выплат продлили на один год, кроме налога на добавленную стоимость. Также предприниматели должны будут выплачивать 1/12 суммы долга по налогам и платежам за месяц в конце следующего месяца.

Власти муниципалитетов сформируют реестры бизнесменов, которые потеряли более чем 30% доходов с 24 февраля 2022 года.

О создании реестра пострадавших от обстрелов предпринимателей заговорили ещё в конце февраля. Бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев тогда же рассказал об основных проблемах белгородского бизнеса в условиях СВО. Мэрия Белгорода просила предприятия сообщить о числе уехавших работников.

Сложности с кредитами и отток клиентов: проблемы белгородского бизнеса на фоне СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Две трети за засечной чертой: белгородский агроном рассказал о работе в приграничьеПравительство России окажет помощь белгородскому бизнесу, пострадавшему при обстрелах
#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Предприниматели#Льготы#Налоги#Выплаты#Экономика#Белгородская область
Подпишитесь
В управлении капитального строительства Белгорода сменился руководитель
Сегодня, 08:28
В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей
Сегодня, 07:33
В мэрии Белгорода прокомментировали вырубку деревьев в парке Победы
Сегодня, 10:20
Школьники остаются на дистанционке, а центр Белгорода начали сносить: итоги недели
Сегодня, 06:36
Центры по набору в ЧВК «Вагнер» обошли стороной Белгородскую область
Вчера, 10:55