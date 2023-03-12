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Posted Сегодня, 19:22

Published Сегодня, 19:22

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

Стал известен подрядчик, который отремонтирует малую Богданку в Белгороде

12 марта 2023, 19:22
Фото: 1MI
Ремонт малой Богданки обойдётся городскому бюджету в 76,4 млн рублей.

В начале февраля на сайте госзакупок появилась заявка на ремонт малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого. За 76 440 000 рублей исполнитель должен отремонтировать дорогу и озеленить территорию от Белгородского проспекта до улицы Урожайная. Заказчиком выступило управление капитального строительства Белгорода.

В марте стал известен подрядчик, который выполнит необходимые ремонтные работы. Контракт получила компания «Белгороддорстрой». Завершить ремонт планируется до 15 июня 2023 года.

Напомним, что к 15 июня также должны завершиться ремонтные работы участка улицы Губкина от улицы Костюкова до проспекта Ватутина. Контракт на выполнение этих работ также получила компания «Белгороддорстрой».

Кроме того, в управлении капитального строительства Белгорода с 9 марта новый руководитель. Должность исполняющего обязанности начальника занимает первый заместитель Игорь Лютенко.

В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей
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#Александра Склярова#Малая богданка#Дорожное строительство#Ремонт дороги#Новости Белгорода#Белгород
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