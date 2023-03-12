Стал известен подрядчик, который отремонтирует малую Богданку в Белгороде

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В начале февраля на сайте госзакупок появилась заявка на ремонт малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого. За 76 440 000 рублей исполнитель должен отремонтировать дорогу и озеленить территорию от Белгородского проспекта до улицы Урожайная. Заказчиком выступило управление капитального строительства Белгорода.
В марте стал известен подрядчик, который выполнит необходимые ремонтные работы. Контракт получила компания «Белгороддорстрой». Завершить ремонт планируется до 15 июня 2023 года.
Напомним, что к 15 июня также должны завершиться ремонтные работы участка улицы Губкина от улицы Костюкова до проспекта Ватутина. Контракт на выполнение этих работ также получила компания «Белгороддорстрой».
Кроме того, в управлении капитального строительства Белгорода с 9 марта новый руководитель. Должность исполняющего обязанности начальника занимает первый заместитель Игорь Лютенко.