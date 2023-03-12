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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

Смена начальника УКС и триумф белгородских КВНщиков: итоги воскресенья

12 марта 2023, 15:34
Фото: Bel.ru
В управлении капитального строительства администрации Белгорода произойдёт смена руководства, как и в региональном УКС. Команда «Близкие» выиграла 1/8 финала главной лиги КВН. Белгородский минфин открыл две кредитные линии на 5 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета.
Сюжет
КВН

В ещё одном УКС — смена начальника

Исполняющим обязанности начальника УКС Белгорода стал Игорь Лютенко, который был заместителем предыдущего руководителя Александра Бондаренко. Последний проработал в должности с конца июля 2019 года, но с 9 марта её покинул.

Игорь Лютенко уже выступал в роли и. о. начальника управления — в течение трёх недель в марте–апреле 2016 года. Но тогда руководителем назначили Дениса Твердохлебова.

В управлении капитального строительства Белгорода сменился руководитель
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«Близкие» и Укупник победили в КВН

Белгородская команда КВН «Близкие» успешно дебютировала в Высшей лиге Международного союза Клуба весёлых и находчивых. Белгородцы уверенно выиграли приветствие, получили хороший балл в конкурсе «биатлон», а в музыкальном домашнем задании снова получили наивысший балл, в том числе благодаря приглашению певца Аркадия Укупника, который очень удачно шутил про себя.

В итоге команда набрала 10,5 балла, на полбалла опередив конкурентов и уверенно выиграла игру. Теперь белгородцы продолжат борьбу за кубок победителя в ¼ финала в апреле.

Аркадий Укупник помог «Близким» из Белгорода выиграть 1/8 финала Высшей лиги КВН
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5 миллиардов в долг на нужды бюджета

Белгородский минфин открыл две кредитные линии на общую сумму в 5 млрд рублей в банке «Россия» до 2026 года. Средства потребуются на финансирование дефицита областного бюджета и долговые обязательства региона.

Проценты по двум кредитам составили 612 и 663 млн рублей соответственно. Выплачивать их будут в течение четырёх лет.

Белгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
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Белгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
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