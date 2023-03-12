Смена начальника УКС и триумф белгородских КВНщиков: итоги воскресенья

Белгородская команда КВН «Близкие» успешно дебютировала в Высшей лиге Международного союза Клуба весёлых и находчивых. Белгородцы уверенно выиграли приветствие, получили хороший балл в конкурсе «биатлон», а в музыкальном домашнем задании снова получили наивысший балл, в том числе благодаря приглашению певца Аркадия Укупника, который очень удачно шутил про себя.