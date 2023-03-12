Смена начальника УКС и триумф белгородских КВНщиков: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Исполняющим обязанности начальника УКС Белгорода стал Игорь Лютенко, который был заместителем предыдущего руководителя Александра Бондаренко. Последний проработал в должности с конца июля 2019 года, но с 9 марта её покинул.
Игорь Лютенко уже выступал в роли и. о. начальника управления — в течение трёх недель в марте–апреле 2016 года. Но тогда руководителем назначили Дениса Твердохлебова.
Белгородская команда КВН «Близкие» успешно дебютировала в Высшей лиге Международного союза Клуба весёлых и находчивых. Белгородцы уверенно выиграли приветствие, получили хороший балл в конкурсе «биатлон», а в музыкальном домашнем задании снова получили наивысший балл, в том числе благодаря приглашению певца Аркадия Укупника, который очень удачно шутил про себя.
В итоге команда набрала 10,5 балла, на полбалла опередив конкурентов и уверенно выиграла игру. Теперь белгородцы продолжат борьбу за кубок победителя в ¼ финала в апреле.
Белгородский минфин открыл две кредитные линии на общую сумму в 5 млрд рублей в банке «Россия» до 2026 года. Средства потребуются на финансирование дефицита областного бюджета и долговые обязательства региона.
Проценты по двум кредитам составили 612 и 663 млн рублей соответственно. Выплачивать их будут в течение четырёх лет.