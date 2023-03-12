Школьники остаются на дистанционке, а центр Белгорода начали сносить: итоги недели

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Published Сегодня, 06:36
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6 марта силовики задержали бывшего градоначальника Белгорода Антона Иванова по делу о получении взятки. В этот момент он находился в аэропорту Домодедово — собирался лететь в Узбекистан.
До работы в мэрии Иванов был генеральным директором БИКа и областного Фонда поддержки ИЖС. Только сейчас во время проверки Контрольно-счётной палатой выяснилось, что за период работы Антона Иванова в БИКе было множество нарушений. Примечательно, что провести проверку поручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сейчас суд отправил белгородца под арест на два месяца. Речь идёт о взятке в особо крупном размере — автомобиле стоимостью порядка 3 млн рублей. Если Антона Иванова признают виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ, его ждёт до 15 лет заключения. Сейчас расследование дела продолжается.
Вячеслав Гладков отметил, что задержание бывшего мэра Белгорода — сильный удар по репутации региона.
В интернете распространилось видео с мобилизованными белгородцами, которые проходят службу в ДНР. Мужчины утверждали, что они были в территориальной обороне в Белгородской области, а в итоге оказались мобилизованы в Донецк.
Тогда в местном оперштабе отметили, что добровольческая самооборона «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» не имеет отношения к Минобороны. Значит, её участники не попадают под частичную мобилизацию из-за ненадлежащего возраста и медицинских показаний. А мужчины, которых забрали в ДНР, были призваны в рамках частичной мобилизации.
Глава региона позже встретился с родственниками мобилизованных. Он отметил, что лично видел боевые слаживания белгородцев. А все необходимые запросы в Минобороны и военную прокуратуру сделали.
7 марта в Белгороде начали избавляться от исторического центра — старые дома сносят для строительства Белого квартала. Причём МКД на месте снесённых домов строить не будут, хотя и планировали.
На Свято-Троицком бульваре появится 21 объект. В их числе амфитеатр, гостиница, концертный зал, парковка, кафе, торгово-развлекательный комплекс и не только.
Построят и два детских сада, один из которых расположится рядом с детсадом №36, который скоро снесут. Он примечателен тем, что, по словам белгородцев, внутри него есть настоящее бомбоубежище, построенное по советским стандартам — находка для Белгорода сегодня.
Закончить строительство Белого квартала планируют к концу 2025 года, в декабре.
9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямую линию. Ему поступило свыше тысячи вопросов. А именно — порядка 1,2 тыс. белгородцев обратились к главе региона за решением проблем. За полтора часа эфира Гладков, конечно, не успел ответить на всё, что интересовало местных жителей. Тем не менее, губернатор пообещал, что на остальные вопросы людям в ближайшее время ответят профильные ведомства.
Так, губернатор рассказал, что строительство засечной черты давно завершилось. Он также отметил, что граница тщательно охраняется. Стали известны местным жителям и критерии введения режима ЧС в населённом пункте. Как выяснилось, это не так просто.
Вводят ЧС только при постоянном физическом уничтожении населения и ежедневных обстрелах, которые не позволяют находиться в населённом пункте. Тем не менее, уровень напряжения белгородцев растёт.
Также обсуждалась в эфире тема дистанционного обучения. К сожалению, пока оперативная обстановка не позволяет вернуться к очному режиму. Из-за этого дистант в школах продлили до конца учебного года. Теперь, помимо известных, к такому формату с понедельника, 13 марта, присоединятся Новооскольский горокруг и село Мелихово Корочанского района. К слову, для белгородских выпускников планируют облегчить процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
В заключение пресс-конференции Вячеслав Гладков попросил белгородцев отпустить его в отпуск на две недели.
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Первым героем нашей рубрики стал Владимир Зотов. Мы не могли обойти вниманием богатейшего белгородца, который к тому же является депутатом областной думы и гендиректором ГК «Агро-Белогорье». Помимо этого, Владимир Зотов — лидер влиятельной бизнес-империи. Активное участие в его бизнес-процессах принимают члены семьи. Историю успеха миллиардера рекомендуем прочесть в нашем материале.