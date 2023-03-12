Школьники остаются на дистанционке, а центр Белгорода начали сносить: итоги недели

9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямую линию. Ему поступило свыше тысячи вопросов. А именно — порядка 1,2 тыс. белгородцев обратились к главе региона за решением проблем. За полтора часа эфира Гладков, конечно, не успел ответить на всё, что интересовало местных жителей. Тем не менее, губернатор пообещал, что на остальные вопросы людям в ближайшее время ответят профильные ведомства.