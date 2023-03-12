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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Курившего во время движения по маршруту водителя автобуса в Белгороде оштрафуют

12 марта 2023, 11:07
Фото: группа "Честный список | Белгород" в ВК
водитель автобуса курил на маршруте
7 марта водитель курил прямо в автобусе и не реагировал на замечания пассажиров, сообщили в пресс-службе УМВД региона. На мужчину составили административный материал.
Сюжет
Штраф

7 марта водитель автобуса №43 в Белгороде курил прямо на маршруте следования. Позже жалобу на него опубликовали в паблике «Честный список | Белгород».

Полицейские установили личность нарушителя — им оказался 45-летний житель Белгородского района. Участковые составили на него административный материал по статье 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета на курение на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. По статье положен штраф от 500 до 1500 рублей.

Опубликованный в жалобе автобус имеет воронежские номера, но используется в Белгородской области. Собственником является частное лицо. По данным Бел.Ру, это может быть ИП Огурцов Евгений Николаевич — один из перевозчиков по маршруту №43 в Белгороде

#Евгений Грицков#Водитель автобуса#Курение в автобусе#Штраф#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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