Курившего во время движения по маршруту водителя автобуса в Белгороде оштрафуют

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
7 марта водитель автобуса №43 в Белгороде курил прямо на маршруте следования. Позже жалобу на него опубликовали в паблике «Честный список | Белгород».
Полицейские установили личность нарушителя — им оказался 45-летний житель Белгородского района. Участковые составили на него административный материал по статье 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета на курение на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. По статье положен штраф от 500 до 1500 рублей.
Опубликованный в жалобе автобус имеет воронежские номера, но используется в Белгородской области. Собственником является частное лицо. По данным Бел.Ру, это может быть ИП Огурцов Евгений Николаевич — один из перевозчиков по маршруту №43 в Белгороде