Курившего во время движения по маршруту водителя автобуса в Белгороде оштрафуют

Полицейские установили личность нарушителя — им оказался 45-летний житель Белгородского района. Участковые составили на него административный материал по статье 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета на курение на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. По статье положен штраф от 500 до 1500 рублей.