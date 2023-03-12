Гладков встретился с будущими наставниками патриотического молодёжного центра

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 марта сообщил в своих соцсетях о том, что находится в командировке в Пятигорске. Тут обучение проходят будущие инспекторы-наставники, которые будут учить юных белгородцев в новом патриотическом центре по работе с молодёжью.
В настоящий момент инструкторы уже закончили обучение в академии спецназа в Гудермесе, сообщил глава региона.
Готовим инструкторов-наставников. Сейчас наши парни прошли обучение в академии спецназа в Гудермесе. Сейчас обучаются в центре "Машук". Сегодня утром с ними встретился, приняли решение начать утро с пробежки. Они говорят о том, что все должны посмотреть, в первую очередь жены, что они на службе, а не где-то прохлаждаются. Все выполняют большую задачу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в конце января в Белгородской области проходил отбор будущих инструкторов. Всего отобрали 21 человека по определённым критериям: отбирали тех, у кого есть высшее образование, и кто проходил службу в рядах ВС РФ.