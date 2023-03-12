Гладков встретился с будущими наставниками патриотического молодёжного центра

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 марта сообщил в своих соцсетях о том, что находится в командировке в Пятигорске. Тут обучение проходят будущие инспекторы-наставники, которые будут учить юных белгородцев в новом патриотическом центре по работе с молодёжью.