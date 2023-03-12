Белгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета

Цена контрактов составила 663 и 612 млн рублей соответственно. В неё вошли только суммы процентов за пользование кредитной линией. Другие платежи не предусмотрены. Проценты будут выплачиваться в течение четырёх лет. При этом цена контракта может быть снижена при изменении ключевой ставки Банка России.