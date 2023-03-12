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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Белгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета

12 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI
Белгородская область взяла кредиты для погашения дефицита бюджета
Две кредитные линии на 2,6 и 2,4 млрд рублей соответственно откроют на три года в банке «Россия». Проценты составят 663 и 612 млн рублей, следует из документов госзакупок.

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области стало заказчиком двух контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита. В итоге контракты на 2,6 и 2,4 млрд рублей заключили 10 марта с Акционерным банком «Россия». Средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Белгородской области.

Срок действия кредитных линий — 1096 дней с момента заключения контракта. Суммы будут выдаваться полностью или несколькими траншами в пределах установленного лимита.

Цена контрактов составила 663 и 612 млн рублей соответственно. В неё вошли только суммы процентов за пользование кредитной линией. Другие платежи не предусмотрены. Проценты будут выплачиваться в течение четырёх лет. При этом цена контракта может быть снижена при изменении ключевой ставки Банка России.

По итогам 2022 года дефицит бюджета Белгородской области составил 31 млрд рублей. Как рассказал заместитель губернатора Владимир Боровик, доходы сократились на 20,8 млрд рублей, по налогу на прибыль — на 35 млрд рублей. При этом расходы выросли на 43 млрд рублей, разница компенсировалась переходящими остатками бюджета 2021 года. На 1 января остаток средств областного бюджета составил 9,5 млрд рублей.

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#Евгений Грицков#Дефицит бюджета#Кредитная линия#Банк «россия»#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область
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