Белгородец разместил в соцсети фото обнажённой знакомой и попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В январе 2023 года на своей странице в соцсети 40-летний белгородец опубликовал фотографии знакомой девушки в обнажённом виде, что запрещено законом.
В Алексеевском межрайонном следственном отделе возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
По статье полагается штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, обязательные или исправительные работы, арест до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.