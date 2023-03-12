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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Белгородец разместил в соцсети фото обнажённой знакомой и попал под уголовное дело

12 марта 2023, 11:49
Фото: 1MI
На мужчину возбудили уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни, сообщили в региональном СУ СКР.

В январе 2023 года на своей странице в соцсети 40-летний белгородец опубликовал фотографии знакомой девушки в обнажённом виде, что запрещено законом.

В Алексеевском межрайонном следственном отделе возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

По статье полагается штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, обязательные или исправительные работы, арест до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

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#Евгений Грицков#Интимные фото#Неприкосновенность частной жизни#Уголовное дело#Следственный комитет#Происшествия
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