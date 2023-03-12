Аркадий Укупник помог «Близким» из Белгорода выиграть 1/8 финала Высшей лиги КВН

В приветствии у белгородской команды выделили шутку о том, что Белгород занял второе место среди самых матерящихся городов. Правда, был восьмым, пока мэр разбираться не пошёл. Первый раунд близкие выиграли с 4,8 балла. Лидерство сохранилось и после биатлона.