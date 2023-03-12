Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Аркадий Укупник помог «Близким» из Белгорода выиграть 1/8 финала Высшей лиги КВН

12 марта 2023, 13:33
Фото: telegram-канал КВН
Аркадий Укупник и команда "Близкие"
За три конкурса белгородцы набрали 10,5 балла, опередив ближайших соперников на полбалла, сообщили в Telegram-канале Клуба весёлых и находчивых.
Сюжет
КВН

11 марта прошли съёмки четвёртой 1/8 финала Высшей лиги Международного союза КВН. В игре приняла участие и команда «Близкие» из Белгородской области. Соперниками белгородцев стали команды «Росы» из Нижнего Новгорода, «Особое мнение» из Уфы, «Зелёный чемодан» из Гурьевска и «Юрикен» из Владикавказа.

В приветствии у белгородской команды выделили шутку о том, что Белгород занял второе место среди самых матерящихся городов. Правда, был восьмым, пока мэр разбираться не пошёл. Первый раунд близкие выиграли с 4,8 балла. Лидерство сохранилось и после биатлона.

В музыкальном домашнем задании на сцену в составе «Близких» вышел певец Аркадий Укупник с шутками про себя. Почти все члены жюри поставили белгородцам высший балл за третий конкурс, и 10,5 балла в сумме позволили «Близким» выиграть последнюю 1/8 финала главной лиги КВН.

 

 

"Близкие" из Белгорода выиграли 1/8 Высшей лиги КВН"Близкие" из Белгорода выиграли 1/8 Высшей лиги КВН
"Близкие" из Белгорода выиграли 1/8 Высшей лиги КВН"Близкие" из Белгорода выиграли 1/8 Высшей лиги КВН
"Близкие" из Белгорода выиграли 1/8 Высшей лиги КВН"Близкие" из Белгорода выиграли 1/8 Высшей лиги КВН
"Близкие" из Белгорода выиграли 1/8 Высшей лиги КВН
Фото: telegram-канал КВН
#Евгений Грицков#КВН#Команда "Близкие"#1/8 финала#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область
Подпишитесь
Белгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
Сегодня, 12:49
В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей
Сегодня, 07:33
В Черноземье открыли первый в стране памятник героям СВО
Сегодня, 16:44
Смена начальника УКС и триумф белгородских КВНщиков: итоги воскресенья
Сегодня, 15:34
Стал известен подрядчик, который отремонтирует малую Богданку в Белгороде
Сегодня, 19:22