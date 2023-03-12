Аркадий Укупник помог «Близким» из Белгорода выиграть 1/8 финала Высшей лиги КВН

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
11 марта прошли съёмки четвёртой 1/8 финала Высшей лиги Международного союза КВН. В игре приняла участие и команда «Близкие» из Белгородской области. Соперниками белгородцев стали команды «Росы» из Нижнего Новгорода, «Особое мнение» из Уфы, «Зелёный чемодан» из Гурьевска и «Юрикен» из Владикавказа.
В приветствии у белгородской команды выделили шутку о том, что Белгород занял второе место среди самых матерящихся городов. Правда, был восьмым, пока мэр разбираться не пошёл. Первый раунд близкие выиграли с 4,8 балла. Лидерство сохранилось и после биатлона.
В музыкальном домашнем задании на сцену в составе «Близких» вышел певец Аркадий Укупник с шутками про себя. Почти все члены жюри поставили белгородцам высший балл за третий конкурс, и 10,5 балла в сумме позволили «Близким» выиграть последнюю 1/8 финала главной лиги КВН.