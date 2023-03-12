Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 14:07

Published 12 марта 14:07

Modified 21 февраля 14:07

Updated 21 февраля 14:07

Администрация Татарстана и РЭО подписали дорожную карту по созданию трех КПО

12 марта 2023, 14:07
Фото: 1MI
Три новых комплекса по переработке ТКО построят в Татарстане. Российский экологический оператор готов предоставить 19 млрд рублей из 20,4, необходимых для инвестирования в объекты. РЭО вложит средства через механизм облигационного займа в рамках концессии.

По словам руководителя ППК “РЭО” Дениса Буцаева, оператор направил дорожную карту по данному проекту в администрацию региона в январе текущего года. Недавно прошла рабочая встреча с главой республики Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались детали проекта, в итоге подписана дорожная карта проекта с первым вице-премьером Татарстана Рустамом Нигматуллиным, пишет inkazan.ru.

Общая мощность новых комплексов составит 1,4 млн тонн отходов в год. Введение в эксплуатацию данных объектов в сфере обращения с ТКО позволит региону добиться выполнения показателей по национальному проекту “Экология”. Напомним, это стопроцентная сортировка твёрдых коммунальных отходов и сокращение на 50% захоронения мусора на полигонах.

РЭО намерен предоставить до 95% от суммы инвестиций в комплексы, но перед этим концессионерам  необходимо закончить разработку проектно-сметной документации.

Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Сегодня, 09:58
Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка
Сегодня, 09:34
Белгородцы нашли осколки на земле после ночной работы ПВО
Сегодня, 06:52
Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова
Сегодня, 09:37
Снова в деле: Давид Бузиашвили возвращает доли в компаниях в Белгороде
Сегодня, 09:05
«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём
Сегодня, 08:08