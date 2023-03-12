Администрация Татарстана и РЭО подписали дорожную карту по созданию трех КПО

Posted 12 марта 14:07
Published 12 марта 14:07
Modified 21 февраля 14:07
Updated 21 февраля 14:07
По словам руководителя ППК “РЭО” Дениса Буцаева, оператор направил дорожную карту по данному проекту в администрацию региона в январе текущего года. Недавно прошла рабочая встреча с главой республики Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались детали проекта, в итоге подписана дорожная карта проекта с первым вице-премьером Татарстана Рустамом Нигматуллиным, пишет inkazan.ru.
Общая мощность новых комплексов составит 1,4 млн тонн отходов в год. Введение в эксплуатацию данных объектов в сфере обращения с ТКО позволит региону добиться выполнения показателей по национальному проекту “Экология”. Напомним, это стопроцентная сортировка твёрдых коммунальных отходов и сокращение на 50% захоронения мусора на полигонах.
РЭО намерен предоставить до 95% от суммы инвестиций в комплексы, но перед этим концессионерам необходимо закончить разработку проектно-сметной документации.