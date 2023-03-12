Администрация Татарстана и РЭО подписали дорожную карту по созданию трех КПО

По словам руководителя ППК “РЭО” Дениса Буцаева, оператор направил дорожную карту по данному проекту в администрацию региона в январе текущего года. Недавно прошла рабочая встреча с главой республики Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались детали проекта, в итоге подписана дорожная карта проекта с первым вице-премьером Татарстана Рустамом Нигматуллиным, пишет inkazan.ru.