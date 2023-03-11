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В общежитии Белгорода нашли мёртвого мужчину

11 марта 2023, 19:50
Фото: 1MI
Его убили 7 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области. На теле были следы насилия — ножевые ранения лица и шеи.

По версии следствия, вечером 7 марта между 50-летним жителем Белгорода и его 49-летним приятелем произошла ссора. Всё случилось в одном из общежитий областного центра. В этот момент мужчины выпивали. Закончился конфликт дракой: 49-летний белгородец ударил знакомого кулаком по лицу, а в ответ получил ножом в шею и голову. От полученных ударов он умер на месте.

Подозреваемого уже задержали и предъявили ему обвинение, 10 марта суд заключил белгородца под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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#Алина Харина#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Ножевое ранение#Убийства#Конфликт#Общежитие
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