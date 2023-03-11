В общежитии Белгорода нашли мёртвого мужчину

По версии следствия, вечером 7 марта между 50-летним жителем Белгорода и его 49-летним приятелем произошла ссора. Всё случилось в одном из общежитий областного центра. В этот момент мужчины выпивали. Закончился конфликт дракой: 49-летний белгородец ударил знакомого кулаком по лицу, а в ответ получил ножом в шею и голову. От полученных ударов он умер на месте.