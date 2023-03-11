В Белгороде пропала молодая женщина в сером

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В Белгороде пропала молодая женщина 1985 года рождения. В последний раз её видели около 15:00 10 марта, после этого её местонахождение неизвестно.
Рост белгородки — 160 см, у неё худощавое телосложение, волосы короткие тёмно-русые. В момент пропажи одета она была во всё серое: куртку, сапоги и шапку.
Волонтёры «Лизы Алерт» просят жителей Белгорода, что-либо знающих о возможном местонахождении женщины, позвонить по бесплатному номеру телефона 8-800-700-54-52 или по телефону службы спасения 112.