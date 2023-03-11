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В Белгороде пропала молодая женщина в сером

11 марта 2023, 16:45
Фото: ВК "Лиза Алерт"
О пропавшей женщине рассказал поисковый отряд «Лиза Алерт» Белгородской области. Светлане Клевцовой 37 лет, и в последний раз её видели днём 10 марта.

В Белгороде пропала молодая женщина 1985 года рождения. В последний раз её видели около 15:00 10 марта, после этого её местонахождение неизвестно.

Рост белгородки — 160 см, у неё худощавое телосложение, волосы короткие тёмно-русые. В момент пропажи одета она была во всё серое: куртку, сапоги и шапку.

Волонтёры «Лизы Алерт» просят жителей Белгорода, что-либо знающих о возможном местонахождении женщины, позвонить по бесплатному номеру телефона 8-800-700-54-52 или по телефону службы спасения 112.

Фото: ВК "Лиза Алерт"
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#Алина Харина#Белгород#Новости Белгорода#Пропал человек#Пропала женщина#Лиза Алерт
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