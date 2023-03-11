В Белгороде полиция нашла водителя иномарки с чёрными стёклами

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Благодаря видеозаписи полицейские установили владельца Mazda и нашли его, чтобы наказать. Им оказался 46-летний житель Белгорода. На месте выяснилось, что невключение поворотников — не единственное нарушение водителя иномарки. Передние стёкла автомобиля оказались заклеены слишком тёмной тонировкой, что угрожало безопасности дорожного движения.
За нарушение ПДД водителя оштрафовали на 1000 рублей. Любителю интимного полумрака в салоне авто выдано требование снять тонировку в течение 10 дней, в противном случае ему грозит арест до 15 суток.
Напомним, в 2022 году в Белгородской области увеличилось число ДТП с участием военных. Они попадали в аварии как на своих машинах, так и на ведомственных авто. Такая тенденция характерна для всех приграничных регионов России, близких к зоне СВО, — Курской, Брянской и Воронежской областей.