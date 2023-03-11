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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В Белгороде полиция нашла водителя иномарки с чёрными стёклами

11 марта 2023, 18:02
Фото: УМВД России по Белгородской области
Изначально водитель Mazda привлёк внимание стражей правопорядка тем, что при перестроении на проспекте Ватутина не включил поворотник. Видео с участием нарушителя горожане выложили в социальных сетях, рассказали в УМВД России по Белгородской области.

Благодаря видеозаписи полицейские установили владельца Mazda и нашли его, чтобы наказать. Им оказался 46-летний житель Белгорода. На месте выяснилось, что невключение поворотников — не единственное нарушение водителя иномарки. Передние стёкла автомобиля оказались заклеены слишком тёмной тонировкой, что угрожало безопасности дорожного движения.

За нарушение ПДД водителя оштрафовали на 1000 рублей. Любителю интимного полумрака в салоне авто выдано требование снять тонировку в течение 10 дней, в противном случае ему грозит арест до 15 суток.

Напомним, в 2022 году в Белгородской области увеличилось число ДТП с участием военных. Они попадали в аварии как на своих машинах, так и на ведомственных авто. Такая тенденция характерна для всех приграничных регионов России, близких к зоне СВО, — Курской, Брянской и Воронежской областей.

В Белгородской области за год зафиксировали больше ДТП с участием военных
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Водитель#Тонировка#Нарушитель пдд
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