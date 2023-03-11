В Белгороде полиция нашла водителя иномарки с чёрными стёклами

Напомним, в 2022 году в Белгородской области увеличилось число ДТП с участием военных. Они попадали в аварии как на своих машинах, так и на ведомственных авто. Такая тенденция характерна для всех приграничных регионов России, близких к зоне СВО, — Курской, Брянской и Воронежской областей.