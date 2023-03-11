Центры по набору в ЧВК «Вагнер» обошли стороной Белгородскую область

Отметим, что Евгений Пригожин начинал строить оборонительную черту в Белгородской области на границе с Украиной за свой счёт. Тогда сооружение прозвали "линией Вагнера". Однако потом стало известно, что Пригожин покинул регион и больше не имеет отношения к засечной черте.