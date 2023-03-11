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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Центры по набору в ЧВК «Вагнер» обошли стороной Белгородскую область

11 марта 2023, 10:55
Фото: Telegram-канал "Кепка Пригожина"
ЧВК "Вагнер"
Они открылись в 42 городах РФ, рассказал Евгений Пригожин. В том числе, центры появились в четырёх городах Черноземья. Однако Белгородскую область организации по обучению наёмников не коснулись.

10 марта в официальном Telegram-канале создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась информация о том, что в 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в частную военную компанию.

Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать своё общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперёд. Несмотря на палки в колёсах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе.
Евгений Пригожин

Так, центры для подготовки новых наёмников открылись и в Черноземье — в Воронеже, Липецке, Курске, Орле. Однако Белгородскую область эти организации не коснулись. Почему, неизвестно. В списке адресов регион не указан.

Адреса центров для обучения новых бойцов ЧВК "Вагнер"

Отметим, что Евгений Пригожин начинал строить оборонительную черту в Белгородской области на границе с Украиной за свой счёт. Тогда сооружение прозвали "линией Вагнера". Однако потом стало известно, что Пригожин покинул регион и больше не имеет отношения к засечной черте.

На её строительство, к слову, потратили почти 10 млрд рублей. Как позже уточнил белгородский губернатор, средства брали не из областного бюджета.

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