Центры по набору в ЧВК «Вагнер» обошли стороной Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
10 марта в официальном Telegram-канале создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась информация о том, что в 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в частную военную компанию.
Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать своё общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперёд. Несмотря на палки в колёсах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе.
Евгений Пригожин
Так, центры для подготовки новых наёмников открылись и в Черноземье — в Воронеже, Липецке, Курске, Орле. Однако Белгородскую область эти организации не коснулись. Почему, неизвестно. В списке адресов регион не указан.
Отметим, что Евгений Пригожин начинал строить оборонительную черту в Белгородской области на границе с Украиной за свой счёт. Тогда сооружение прозвали "линией Вагнера". Однако потом стало известно, что Пригожин покинул регион и больше не имеет отношения к засечной черте.
На её строительство, к слову, потратили почти 10 млрд рублей. Как позже уточнил белгородский губернатор, средства брали не из областного бюджета.