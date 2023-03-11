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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб житель Белгородской области

Сегодня, 08:06

Житель Белгородской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине

О гибели Михаила Симиона стало известно из соцсетей. Когда и при каких обстоятельствах скончался военнослужащий, неизвестно.
Сюжет
СВО

Михаил Симион погиб при выполнении воинского долга. Об этом сообщили в группе «Белгород Вконтакте». Военнослужащий участвовал в специальной военной операции на Украине. Как уточняет источник, мужчину проводят в последний путь 11 марта в селе Айдар Ровеньского района.

Михаил Симион
Фото: «Белгород Вконтакте»

Ранее мы писали о погибшем в СВО бойце, имя которого внесли в Книгу почёта. Известно редакции и о погибшем на Украине белгородце Олеге Алтухове, которого посмертно наградили орденом Мужества. Также мы писали о военном медике, который с первых дней спецоперации помогал раненым военнослужащим, но сам погиб, спасая сослуживца.

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#Военнослужащие#Погибшие#СВО#Спецоперация#Погибший в СВО#Общество#Белгородская область#Татьяна Алексютина
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