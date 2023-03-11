При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб житель Белгородской области

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Михаил Симион погиб при выполнении воинского долга. Об этом сообщили в группе «Белгород Вконтакте». Военнослужащий участвовал в специальной военной операции на Украине. Как уточняет источник, мужчину проводят в последний путь 11 марта в селе Айдар Ровеньского района.
Ранее мы писали о погибшем в СВО бойце, имя которого внесли в Книгу почёта. Известно редакции и о погибшем на Украине белгородце Олеге Алтухове, которого посмертно наградили орденом Мужества. Также мы писали о военном медике, который с первых дней спецоперации помогал раненым военнослужащим, но сам погиб, спасая сослуживца.