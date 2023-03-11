При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб житель Белгородской области

Ранее мы писали о погибшем в СВО бойце, имя которого внесли в Книгу почёта. Известно редакции и о погибшем на Украине белгородце Олеге Алтухове, которого посмертно наградили орденом Мужества. Также мы писали о военном медике, который с первых дней спецоперации помогал раненым военнослужащим, но сам погиб, спасая сослуживца.