Покусанная девочка, водный фейк, проходящий мимо «Вагнер» и проблемные билеты

Накажут ли сотрудников белгородского театра? Если накажут, то как? А если нет, то куда же со скоростью звука деваются билеты из касс? Вопросов у белгородцев больше, чем ответов. Поэтому с сильным желанием окультуриться и чувством несправедливости они пошли к губернатору. Если вы ещё не в курсе, что случилось, переходите по ссылке.