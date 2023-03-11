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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Покусанная девочка, водный фейк, проходящий мимо «Вагнер» и проблемные билеты

11 марта 2023, 15:35
Фото: Bel.ru
Итоги дня
Какими новостями жила Белгородская область 11 марта, рассказываем в этом материале.

Наказание не за горами

Следком по Белгородской области займётся делом искусанной девочки. Редакция Бел.Ру опубликовала пост о пострадавшем от бродячего пса ребёнке в Сети, после чего историей заинтересовалось ведомство. Пообещали наказать чиновников. Кого именно и за что — в нашем материале.

Ни дня без запугиваний

Белгородцев снова ошарашили информацией о питьевой воде, в которой хлора больше, чем в бассейне. И пить её нельзя, и купаться в ней нельзя. Что тогда с ней делать, откуда взялся этот фейк и почему это неправда — в публикации Бел.Ру.

«Вагнер» прошёл мимо Белгородской области

Уж не знаем, как так вышло, но центры по набору в ЧВК «Вагнер» обошли стороной Белгородскую область. Где они всё же открылись (совсем близко к региону), что в них будут делать и как это прокомментировал Пригожин, рассказываем тут.

Попались?

Накажут ли сотрудников белгородского театра? Если накажут, то как? А если нет, то куда же со скоростью звука деваются билеты из касс? Вопросов у белгородцев больше, чем ответов. Поэтому с сильным желанием окультуриться и чувством несправедливости они пошли к губернатору. Если вы ещё не в курсе, что случилось, переходите по ссылке.

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#Татьяна Алексютина#Итоги дня#Театра#Бродячие собаки#Вагнер#Фейк#Общество#Белгородская область
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