Покусанная девочка, водный фейк, проходящий мимо «Вагнер» и проблемные билеты

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Следком по Белгородской области займётся делом искусанной девочки. Редакция Бел.Ру опубликовала пост о пострадавшем от бродячего пса ребёнке в Сети, после чего историей заинтересовалось ведомство. Пообещали наказать чиновников. Кого именно и за что — в нашем материале.
Белгородцев снова ошарашили информацией о питьевой воде, в которой хлора больше, чем в бассейне. И пить её нельзя, и купаться в ней нельзя. Что тогда с ней делать, откуда взялся этот фейк и почему это неправда — в публикации Бел.Ру.
Уж не знаем, как так вышло, но центры по набору в ЧВК «Вагнер» обошли стороной Белгородскую область. Где они всё же открылись (совсем близко к региону), что в них будут делать и как это прокомментировал Пригожин, рассказываем тут.
Накажут ли сотрудников белгородского театра? Если накажут, то как? А если нет, то куда же со скоростью звука деваются билеты из касс? Вопросов у белгородцев больше, чем ответов. Поэтому с сильным желанием окультуриться и чувством несправедливости они пошли к губернатору. Если вы ещё не в курсе, что случилось, переходите по ссылке.