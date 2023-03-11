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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Под колёсами «Газели» погибла пожилая жительница Белгородской области

Сегодня, 14:19
В двух ДТП за день один пешеход скончалась, а второй получил травмы. Водитель, виновный в последней аварии, скрылся с мета происшествия, сообщили в ГИБДД по региону.
Сюжет
ДТП

Трагедия произошла в Старом Осколе 10 марта. Рано утром женщина 70 лет переходила проезжую часть в мкр. Дубрава по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент её сбил 79-летний водитель на «ГАЗ 322 132». Пешеход погибла от полученных травм.

В этот же день в Старом Осколе случилось ещё одно ДТП, в котором пострадал пешеход. Вечером на трассе Камызино — Новоуколово — Владимировка — Обуховка на мужчину 55 лет наехал мужчина на МАЗе. 53-летний водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако правоохранители всё равно нашли его. Пострадавшего белгородца с травмами отвезли в больницу.

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