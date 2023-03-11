Под колёсами «Газели» погибла пожилая жительница Белгородской области

В этот же день в Старом Осколе случилось ещё одно ДТП, в котором пострадал пешеход. Вечером на трассе Камызино — Новоуколово — Владимировка — Обуховка на мужчину 55 лет наехал мужчина на МАЗе. 53-летний водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако правоохранители всё равно нашли его. Пострадавшего белгородца с травмами отвезли в больницу.