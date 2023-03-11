На белгородскую девочку накинулся бродячий пёс. Ребёнку колют уколы от бешенства

Родители уточнили, что из-за случившегося ребёнку колют уколы. «Теперь нам делают уколы от бешенства, но мне нужно проследить за этой собакой в течение 10 дней. С вопросом, как мне это сделать, сегодня утром я обратилась в администрацию к Елене Ивановне. Она пообещала, что отловят её, но вечером эта собака так и гуляет по посёлку», — процитировал маму пострадавшей девочки канал. Вероятнее всего, указывая на Елену Ивановну, белгородка имела ввиду Елену Сивых — главу масловопристанской администрации. На отлов собаки подана заявка.