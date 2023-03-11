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На белгородскую девочку накинулся бродячий пёс. Ребёнку колют уколы от бешенства

11 марта 2023, 10:22
Фото: Telegram-канал "Шёпот Шебекино"
бродячая собака

Белгородских чиновников могут наказать из-за нападения бродячей собаки на ребёнка

На восьмилетнюю девочку из Шебекинского горокруга накинулся бездомный пёс. Родители поделились с Telegram-каналом «Шёпот Шебекино» снимком искусанной руки и рассказали, что малышке теперь ставят уколы от бешенства. По данному факту организовал проверку следком.
Сюжет
Следком

8 марта бездомная собака напала на девочку 8 лет в посёлке Маслова Пристань Шебекинского горокруга. Об этом стало известно из Telegram-канала «Шёпот Шебекино». Источник показал фото израненной руки ребёнка и собаки, которая, по словам родителей девочки, накинулась на маленькую белгородку.

Фото: Telegram-канала "Шёпот Шебекино"

Родители уточнили, что из-за случившегося ребёнку колют уколы. «Теперь нам делают уколы от бешенства, но мне нужно проследить за этой собакой в течение 10 дней. С вопросом, как мне это сделать, сегодня утром я обратилась в администрацию к Елене Ивановне. Она пообещала, что отловят её, но вечером эта собака так и гуляет по посёлку», — процитировал маму пострадавшей девочки канал. Вероятнее всего, указывая на Елену Ивановну, белгородка имела ввиду Елену Сивых — главу масловопристанской администрации. На отлов собаки подана заявка.

Об инциденте мы рассказали в соцсетях Бел.Ру. После нашей публикации следком Белгородской области сообщил, что организовал проверку. Если все факты подтвердятся, накажут чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.

В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных.
СУ СК России по Белгородской области

 

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