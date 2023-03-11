На белгородскую девочку накинулся бродячий пёс. Ребёнку колют уколы от бешенства

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
8 марта бездомная собака напала на девочку 8 лет в посёлке Маслова Пристань Шебекинского горокруга. Об этом стало известно из Telegram-канала «Шёпот Шебекино». Источник показал фото израненной руки ребёнка и собаки, которая, по словам родителей девочки, накинулась на маленькую белгородку.
Родители уточнили, что из-за случившегося ребёнку колют уколы. «Теперь нам делают уколы от бешенства, но мне нужно проследить за этой собакой в течение 10 дней. С вопросом, как мне это сделать, сегодня утром я обратилась в администрацию к Елене Ивановне. Она пообещала, что отловят её, но вечером эта собака так и гуляет по посёлку», — процитировал маму пострадавшей девочки канал. Вероятнее всего, указывая на Елену Ивановну, белгородка имела ввиду Елену Сивых — главу масловопристанской администрации. На отлов собаки подана заявка.
Об инциденте мы рассказали в соцсетях Бел.Ру. После нашей публикации следком Белгородской области сообщил, что организовал проверку. Если все факты подтвердятся, накажут чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.
В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных.
СУ СК России по Белгородской области