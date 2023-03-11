Многодетность прирастает: 3000 белгородских мам получили награду «Материнская слава»

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В прошлом году 34 белгородкам вручили награду I степени за воспитание пятерых и более детей. Знак II степени получили 43 многодетные мамы Белгородской области. Они воспитывают четверых детей. Наградой III степени отметили 233 женщин, у которых по трое детей.
Министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова отметила, что «многодетность прирастает»: «Если на начало 2022 года у нас было порядка 16 700 таких семей, то на сегодняшний момент их около 17 800. Это хорошо».
Отметим, что к награде «Материнская слава» представляют многодетных мам Белгородской области с активной жизненной позицией, успехами в общественной деятельности и воспитании детей. Так, осенью прошлого года её получила электрослесарь Стойленского ГОКа Татьяна Золотых, в семье которой четверо мальчиков и девочка.
Одиноких белгородских отцов тоже не обошли стороной. Мужчины смогут получить «Отцовскую славу». Награду благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова утвердили в 2022 году. Впервые вручить её планируют в этом году в День отца (в октябре).
К сожалению, бывают ситуации, когда отец остаётся один с большим семейством. И хорошо воспитывая, ведя здоровый образ жизни, занимаясь с детьми, развивая их дополнительно, отцы на уровне матерей. Помимо почетного знака есть ещё материальная поддержка, она достаточно весомая.
Елена Батанова