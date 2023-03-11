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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 13:00

Из-за аварии связь от оператора Теле2 пропала в Белгородском районе

11 марта 2023, 12:57
Фото: 1MI
На отсутствие мобильной связи Бел.Ру пожаловался читатель. Проблема возникла из-за аварии на линиях электропитания, сообщили Telegram-каналу «Белгород №1» в Минцифры.
Сюжет
Авария

11 марта в редакцию Бел.Ру прислал жалобу житель Белгородского района. Мужчина написал, что в селе Никольское пропала связь от оператора Теле2: «По горячей линии говорят, что много аварий. Когда починят, неизвестно. Люди остались без связи». Гневные комментарии в соцсетях по этой же проблеме стали публиковать также жители других населённых пунктов муниципалитета.

Как выяснил «Белгород №1», проблема с мобильной связью возникла из-за аварии на линиях электропитания. В Министерстве цифрового развития Белгородской области уточнили, что из строя вышли базовые станции оператора. Но без связи остался не весь район. Станции обеспечивали связью лишь несколько населенных пунктов.

Устранить неполадки пообещали 11 марта до 18:00.

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#Татьяна Алексютина#Связь#Теле2#Мобильная связь#Авария#Линии электропитания#Общество#Белгородский район#Оператор#Мобильный оператор#Оператор связи
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