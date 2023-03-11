Из-за аварии связь от оператора Теле2 пропала в Белгородском районе

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
11 марта в редакцию Бел.Ру прислал жалобу житель Белгородского района. Мужчина написал, что в селе Никольское пропала связь от оператора Теле2: «По горячей линии говорят, что много аварий. Когда починят, неизвестно. Люди остались без связи». Гневные комментарии в соцсетях по этой же проблеме стали публиковать также жители других населённых пунктов муниципалитета.
Как выяснил «Белгород №1», проблема с мобильной связью возникла из-за аварии на линиях электропитания. В Министерстве цифрового развития Белгородской области уточнили, что из строя вышли базовые станции оператора. Но без связи остался не весь район. Станции обеспечивали связью лишь несколько населенных пунктов.
Устранить неполадки пообещали 11 марта до 18:00.