Из-за аварии связь от оператора Теле2 пропала в Белгородском районе

11 марта в редакцию Бел.Ру прислал жалобу житель Белгородского района. Мужчина написал, что в селе Никольское пропала связь от оператора Теле2: «По горячей линии говорят, что много аварий. Когда починят, неизвестно. Люди остались без связи». Гневные комментарии в соцсетях по этой же проблеме стали публиковать также жители других населённых пунктов муниципалитета.